Коррупция и неэффективные закупки: Барабаш обратилась к Резникову

Министр обороны Алексей Резников должен объяснить ряд коррупционных скандалов , произошедших в последнее время в министерстве, или подать в отставку. Такое мнение на своей странице в Facebook высказала антикоррупционная активистка, инвестбанкир, бывший исполнительный директор Совета реформ при Президенте Украины Мария Барабаш.

Олексій Резніков (фото з відкритих джерел)

Она приводит данные Центра противодействия коррупции, согласно которым МО пустило на ветер 36 миллиардов гривен бюджетных денег, оплатив услуги и товары поставщикам, но не получив их.

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"Тендеры выигрывают часто компании, которые не могут выполнить заказ или качество товаров будет крайне низким. Именно о таких коррупционных рисках предупреждал полковник Евгений Елькин в 2021-2022 годах председателя Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, членов Комитета и председателя подкомитета по введению ценностей и стандартов НАТО Марьяну Безуглу. Проигнорировали", – написала Барабаш.

Она подсчитала, что за 36 млрд грн теоретически можно было бы приобрести около 200 тысяч FPV дронов.

"Прямо на каждого орка по дрону. А что у нас есть? Есть, как самооценка Резникова просто уже начинает выпирать из телеэкранов и продолжение каких-то мутных и не эффективных тендеров в МО", — отмечает эксперт.

"Мы видим, как через 1,5 года после полномасштабного вторжения бойцы покупают себе очень много необходимого оборудования, оружия, транспорта и т.д. Снабжением беспилотников и обучением операторов БПЛА занимается министр цифровой трансформации Федоров и волонтеры. Почему? Ибо очевидно, что это не делает МО. Кадровая политика тоже вызывает множество вопросов. Замминистра Вячеслав Шаповалов получил подозрение за хищение средств МО. Где ответственность? Ну хоть какая-нибудь? Ну публично? Извинения? Раскаяние?" – добавила Барабаш.

"Резюмируя все сказанное. У нас есть: Коррупция в МО. Неэффективные закупки на десятки миллиардов гривен, что является реальной диверсией, которая снижает обороноспособность государства. Странные и не самые благотворительные люди в окружении министра. Полное игнорирование всего вышеперечисленного министром Резниковым. Надеюсь только игнорирование, а не участие. Такой министр должен или выйти с объяснением к общественности, или подать в отставку. Ни того, ни другого мы не видим", — считает экс-председатель Совета реформ.

"Если не изменить ситуацию в МО, то коррупционный монстр проглотит не только 36 миллиардов, он сожрет весь государственный бюджет Украины", — резюмировала она.