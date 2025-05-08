Корейский и вьетнамский сценарий для Украины: где будет демилитаризованная зона

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал идею создания демилитаризованной зоны между Украиной и Россией очередным политическим заявлением без реальных перспектив реализации.

Война в Украине

В частности, он отметил, что корейский и вьетнамский сценарии не подходят Украине, поскольку в этих случаях речь шла о гражданских войнах, где одна часть страны воевала против другой при поддержке внешних союзников. В нашей же ситуации речь идет о четко определенном агрессоре — России, которая напала на Украину. Такой сценарий априори не применим.

Тимочко подчеркнул, что пока неизвестно, в каком направлении может формироваться демилитаризованная зона, где именно она будет определена, как будет выглядеть и будет ли вообще реализована. По его мнению, это, скорее, очередное предложение без дальнейшей логики или перспективы реализации.

Также он напомнил о ранее поднятом вопросе Крыма и постоянных изменениях территориальных претензий со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина в отношении украинских областей и городов. В частности, под угрозой могут оказаться Покровск и другие города Украины. При этом возникает вопрос, кто будет гарантировать реализацию такого процесса.

По словам Тимочка, создание демилитаризованной зоны на линии фронта протяженностью более полутора тысяч километров является чрезвычайно сложной задачей. К тому же этот вопрос может затронуть и Курскую и Белгородскую области.

Следовательно, по его мнению, это скорее политическое заявление, чем реальный план действий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что специальный представитель президента США Дональда Трампа, генерал Кит Келлог, высказал идею разделить территорию Украины на зоны контроля по аналогии с послевоенным Берлином в 1945 году.



