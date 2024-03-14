Корейский автопроизводитель будет поставлять пикапы для ВСУ

Министерство обороны Украины анонсировало подписание меморандума между "Агентством оборонных закупок" и корейской компанией KG Mobility Corp, ранее известной как SsangYong. Этот документ свидетельствует о намерениях сотрудничества в области поставок пикапов для нужд Вооруженных Сил Украины, призванных обеспечить новые уровни мобильности и эффективности на поле боя.

ВСУ получат пикапы от корейского автопроизводителя

Подписание этого меморандума является частью более масштабной стратегии Министерства обороны Украины, предусматривающей взаимодействие с рядом ведущих мировых производителей автомобильной техники. Целью является диверсификация поставщиков и получение выгодных ценовых предложений путем прямых сделок, что позволит избежать дополнительных расходов, связанных с привлечением посредников.

Одним из ключевых аспектов этой инициативы является обеспечение Вооруженных Сил Украины высокоэффективными и надежными пикапами, имеющими значение для повышения маневренности и оперативности войск. В настоящее время, в контексте увеличения потребностей армии в транспортных средствах, это сотрудничество играет критическую роль.

Важным шагом на пути реализации этих планов стала наработка "Агентством оборонных закупок" предложений по изменениям в законодательство. В частности, речь идет о возможности закупки пикапов и другого необходимого оборудования без уплаты акциза, пошлины и налога на добавленную стоимость. Это не только упростит логистику и снизит издержки, но и значительно ускорит процесс снабжения военными необходимой техники.

Согласно официальным заявлениям представителей Министерства обороны, такие законодательные инициативы уже находятся на стадии рассмотрения, что свидетельствует о серьезном намерении украинской стороны расширить и улучшить свой оборонный потенциал посредством международной технической поддержки.