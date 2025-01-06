Солдаты КНДР выгоняют на улицу из собственных домов российских пенсионеров в селе Махновка на Курщине, чтобы самим в них скрыться от холода и дронов. Об этом сообщает канал InformNapalm.

Военные КНДР выгоняют из дома российских пенсионеров. Скриншот из видео

"Мы точно знаем, что это были корейцы, а не россияне, не только по характерным внешним признакам, но и по другим разведывательным данным. На просматриваемых нами стримах было хорошо видно, что это корейцы, также мы знаем, что они действовали в том районе и несли значительные потери", — источники InformNapalm.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в понедельник Северная Корея выпустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского (Восточного) моря, сообщила армия Южной Кореи, что стало первым запуском ракеты непокорного режима в этом году. Об этом пишет агентство Yonhap.

Ракета пролетела примерно в 1100 км, прежде чем упасть в Японское море. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что обнаружил запуск снаряда, который, вероятно, был баллистической ракетой средней дальности около 12 часов вечера из района Пхеньяна, не предоставив дополнительных подробностей.

"Готовясь к дополнительным запускам, наши военные усилили наш мониторинг и бдительность, внимательно обмениваясь информацией о северокорейской ракете со сторонами США и Японии и поддерживая полное состояние готовности", — заявили в JCS.

Запуск состоялся во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул для переговоров со своим южнокорейским коллегой по усилиям по сдерживанию северокорейских угроз на фоне политических потрясений на Юге, вызванных неудачным введением военного положения президентом Юн Сук Йолем в прошлом месяце. Последнее бряцание оружием также произошло за две недели до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность 20 января. В последний раз КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности по Японскому морю 5 ноября, как раз накануне выборов президента США.



