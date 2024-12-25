Корейцы мрут, как мухи: как к этому приложились российские военные

На фоне значительных потерь среди военнослужащих Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) может прибегнуть к ротации или увеличению контингента в Курской области России. Это свидетельствует о критическом уровне потерь среди северокорейских солдат, подчеркнул в эфире Freedom военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Войска КНДР

По его словам, потери среди северокорейских военных постоянно растут. Он подчеркнул, что еще недавно разведка Южной Кореи, на которую ссылались западные СМИ, сообщала, что количество погибших и раненых военнослужащих КНДР в Курской области составило около 1100 человек.

Основная причина таких потерь – использование северокорейских солдат в “мясных штурмах” против Сил обороны. К примеру, говорит он, во время недавнего штурма украинских позиций возле населенного пункта Плехово военных КНДР бросили на минные поля. Они преодолевали их в течение 2,5 часов под постоянными обстрелами, что привело к значительным санитарным и безвозвратным потерям.

К этому добавляется эффективность украинских операторов дронов, которые наносят существенные потери врагу. По словам эксперта, всего за три дня операторы БпЛА Сил специальных операций уничтожили в Курской области около 77 военнослужащих КНДР.

Именно критическая ситуация вынудила руководство КНДР рассмотреть новые шаги.

"На фоне катастрофических потерь в Курской области как среди военнослужащих РФ, так и КНДР, появляется информация о том, что в настоящее время КНДР рассматривает вопрос проведения ротации или увеличения количества военнослужащих КНДР путем пополнения личного состава, отправленного в помощь РФ", — подытожил Дмитрий Снегирев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как военные из КНДР разозлили россиян.



