Контроль оккупантов важной трассы в Донецкой области: что известно

Так, 9-10 февраля аналитики проекта DeepState на своей карте обозначили часть дороги красным цветом со стороны Воздвиженки и недалеко от Водяного Второго. Оккупанты якобы контролируют этот участок трассы.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

По словам же спикера "Хортицы" Виктора Трегубова, в районе трассы Покровск-Константиновка российские войска не имеют "четкого контроля" над участком фронта. Там продолжаются активные бои.

"Там нет четкого контроля над трассой или населенных пунктов вокруг нее. Там идут сейчас непосредственно боеприкосновения с разными результатами. Украинские войска восстанавливают на определенных направлениях позиции, а российские пытаются лезть и закрепляться. Цепляться за какие-нибудь малые населенные пункты и за отдельные позиции в них", — говорит Трегубов.

Он добавил, что отрезок возле фронта — часть Покровского направления. Основной вектор атак на этом участке направлен ближе к административному центру – это Покровск.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия, как страна-агрессор, стремится контролировать южную часть Украины, считая эти территории своими по наследству от Российской империи. Об этом в интервью РБК-Украина заявил командир противотанкового батальона 3-й ОШБР Олег "Ромаха" Романов.

"Я считаю, что Изюм является стратегически важным для Донбасса, поскольку это последний важный пункт поставок для наших позиций в районах Дружковки и Константиновки, которые сейчас удерживают Торецк и Часов Яр. Поэтому ситуация на Харьковском направлении не так уж проста", — отметил он.

Романов подчеркнул, что, несмотря на то, что медиа часто нагнетают ситуацию, фронт не сдается. "У нас фронт не распадается, мы сохраняем корпоративный дух, который не позволяет нам допустить большие прорывы. Мы ответственны за наших гражданских и за наши семьи, поэтому этого не произойдет", — добавил он.