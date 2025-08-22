logo

BTC/USD

113054

ETH/USD

4327.86

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

47.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Контрнаступление ВСУ под вопросом: военный огорчил перспективами на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Контрнаступление ВСУ под вопросом: военный огорчил перспективами на фронте

Военный аналитик Богдан Мирошников опровергает дезинформацию и аргументирует, почему пока не стоит говорить о полном увольнении Днепропетровщины.

22 августа 2025, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские войска до сих пор находятся в отдельных районах Днепропетровской области. Речь идет, в частности, о районах населенных пунктов Дачное, Малиевка, а также подходы к Январскому и Запорожскому. Об этом сообщил военный аналитик и обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале, прокомментировав ситуацию на фронте.

Контрнаступление ВСУ под вопросом: военный огорчил перспективами на фронте

Фото: 24 Канал

"Пока только один участок был зачищен от них (россиян — ред.) в районе Орехового. Так что очень громко говорить, что мразот выбили из Днепровщины, потому что они там пока еще есть. Но однозначно наши воины предпринимают действия, чтобы выбить мразот из области", — подчеркнул он.

Аналитик предостерег от преждевременного триумфа, особенно в социальных сетях и медиа, где уже появились утверждения о "контрнаступлении" в регионе. По словам Мирошникова, украинские защитники действительно провели несколько контратак, однако операции еще продолжаются, так что делать выводы об успехе или провале слишком рано.

"Наши воины действительно совершили несколько контратак на некоторых участках, они еще продолжаются, поэтому говорить об успехе или неуспехе — слишком рано", — отметил военный обозреватель.

Также он подчеркнул, что фиксация позиций и полная зачистка территорий еще не завершены. Так что публикация названий конкретных населенных пунктов, где продолжаются бои, может навредить ВСУ.

"Еще нет закрепления — тому, кто напишет названия конкретных населенных пунктов, тот очень поспешит и нанесет вред украинскому войску", — предупредил Мирошников.

Как уже писали "Комментарии", в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что якобы ему удалось быстро приблизить заключение мирного соглашения по войне в Украине. Однако уже в четверг он сменил риторику, подчеркнув, что без новых ударов по территории России у Киева нет шансов на победу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости