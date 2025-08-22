Контрнаступление ВСУ под вопросом: военный огорчил перспективами на фронте

Российские войска до сих пор находятся в отдельных районах Днепропетровской области. Речь идет, в частности, о районах населенных пунктов Дачное, Малиевка, а также подходы к Январскому и Запорожскому. Об этом сообщил военный аналитик и обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале, прокомментировав ситуацию на фронте.

"Пока только один участок был зачищен от них (россиян — ред.) в районе Орехового. Так что очень громко говорить, что мразот выбили из Днепровщины, потому что они там пока еще есть. Но однозначно наши воины предпринимают действия, чтобы выбить мразот из области", — подчеркнул он.

Аналитик предостерег от преждевременного триумфа, особенно в социальных сетях и медиа, где уже появились утверждения о "контрнаступлении" в регионе. По словам Мирошникова, украинские защитники действительно провели несколько контратак, однако операции еще продолжаются, так что делать выводы об успехе или провале слишком рано.

"Наши воины действительно совершили несколько контратак на некоторых участках, они еще продолжаются, поэтому говорить об успехе или неуспехе — слишком рано", — отметил военный обозреватель.

Также он подчеркнул, что фиксация позиций и полная зачистка территорий еще не завершены. Так что публикация названий конкретных населенных пунктов, где продолжаются бои, может навредить ВСУ.

"Еще нет закрепления — тому, кто напишет названия конкретных населенных пунктов, тот очень поспешит и нанесет вред украинскому войску", — предупредил Мирошников.

