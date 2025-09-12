Контрнаступление ВСУ останется только мечтой: украинцев ошарашили печальными реалиями

Пока говорить о новом контрнаступлении Вооруженных сил Украины рано — у армии пока нет достаточного ресурса для проведения таких масштабных действий. Об этом в эфире "Radio NV" заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Война в Украине. Фото: УНИАН

"Дай Бог, чтобы союзники наконец-то передали нам технику и боеприпасы, чтобы мы решили вопросы мобилизации и нарастили потенциал. Ведь главное сейчас — остановить наступление российских войск, которое продолжается еще с конца 2023 года. Мы до сих пор не смогли этого сделать из-за недостаточного боевого потенциала", — подчеркнул Романенко.

Несмотря на это, он отметил положительную динамику.

"Да мы видим, что наши возможности постепенно растут. В частности, речь идет об ударах как по глубоким тылам РФ, так и непосредственно на линии фронта. Это хорошо. Но этого мало, чтобы радикально изменить ситуацию на поле боя и вернуть инициативу на суше", — подчеркнул Романенко.

В то же время, ситуация на фронте остается сложной. По данным аналитиков DeepState, Силы обороны оттеснили российские подразделения от населенных пунктов Владимировка и Шахово, однако враг добился локальных успехов вблизи Серебрянского лесничества и нескольких других участков на Донбассе.

В то же время военный Юрий Филатов уточнил, что особенно напряженной является обстановка на Лиманском направлении. По его словам, враг также активно продвигается в районе Покровска, стремясь соединить оба направления в одну ударную линию.

