Контрнаступление в 2025 году: имеет ли Украина шансы на успех

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Ткачик Олеся
Для реализации контрнаступления нужна максимальная конфиденциальность, подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время стрима в студии проекта "Говорит великий Львов".
Война в Украине
Коваленко вспомнил заявление Главнокомандующего Александра Сырского, который подчеркнул, что победа невозможна без наступления, поскольку только оборона не дает стратегического преимущества. По словам эксперта, украинские силы действуют в соответствии с принятой в 2023 году стратегией, сосредотачиваясь на обороне.
В то же время, он подчеркнул, что решения и заявления о контрнаступлении должны озвучиваться только Главнокомандующим и только тогда, когда это будет целесообразным.
Коваленко считает, что в ближайшее время перспективы выхода из оборонной тактики нет. Вооруженные Силы Украины, вероятно, будут оставаться в обороне, по меньшей мере, до инаугурации нового президента США.
По мнению Коваленко, многое будет зависеть от первых шагов Дональда Трампа после инаугурации, а также от оперативности ответов международных партнеров на запросы Украины. От этого будет зависеть поддержка и реализация стратегических планов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сырский анонсировал контрнаступление.
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