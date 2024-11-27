Контрнаступление в 2025 году: имеет ли Украина шансы на успех

Для реализации контрнаступления нужна максимальная конфиденциальность, подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время стрима в студии проекта "Говорит великий Львов".

Война в Украине

Коваленко вспомнил заявление Главнокомандующего Александра Сырского, который подчеркнул, что победа невозможна без наступления, поскольку только оборона не дает стратегического преимущества. По словам эксперта, украинские силы действуют в соответствии с принятой в 2023 году стратегией, сосредотачиваясь на обороне.

"Мы находимся в том положении, в котором была избрана наша лучшая позиция – оборонная позиция", — пояснил эксперт.

В то же время, он подчеркнул, что решения и заявления о контрнаступлении должны озвучиваться только Главнокомандующим и только тогда, когда это будет целесообразным.

"Потому что мы помним, как в 2023 году многие начали говорить о контрнаступлении, все начали дискутировать, рассматривали разные варианты, направления, какие силы, средства, какая область, какой район, город будет освобожден и так далее. И чем это все закончилось? Поэтому, если есть планы на контрнаступление, то все же такие планы нуждаются в тишине", — отметил эксперт.

Коваленко считает, что в ближайшее время перспективы выхода из оборонной тактики нет. Вооруженные Силы Украины, вероятно, будут оставаться в обороне, по меньшей мере, до инаугурации нового президента США.

"После инаугурации будем смотреть уже по обстоятельствам. И самым важным еще аспектом является то, в каком состоянии будут российские войска. Потому что сколько бы они ни демонстрировали свои "орешники", "нет аналогов в мире" какие-то танки на каких-то выставках, но факт остается фактом – они истощены. Они истощаются. И в этом году было даже несколько месяцев, когда их мобилизационный потенциал ежемесячный не позволял компенсировать потери за месяц в ноль и плюс. У них была компенсация потерь "в минус", – подчеркнул эксперт.

По мнению Коваленко, многое будет зависеть от первых шагов Дональда Трампа после инаугурации, а также от оперативности ответов международных партнеров на запросы Украины. От этого будет зависеть поддержка и реализация стратегических планов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сырский анонсировал контрнаступление.



