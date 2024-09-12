Контрнаступление на Курщине: не обошлось без наших ошибок, за которые расплачиваемя кровью

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Ткачик Олеся
На Курщине продолжается наступательная операция Сил обороны, отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, встречных боев все больше, но враг до сих пор не собран в кучу.
Бои в Курской области
Впрочем, говорит эксперт, пока это в целом еще не цельная боевая группировка, несмотря на то, что ее численность уже достаточно велика.
По его словам, у оккупантов в Курской области близко нет того продвижения, о котором они говорят. Он добавил, что динамика боев высокая и нельзя делать дальновидные выводы из одной ситуации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.
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