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Контрнаступление на Курщине: не обошлось без наших ошибок, за которые расплачиваемя кровью

Бои в деревне Снагость Курской области стали первым примером слаженной операции врага

сегодня, 08:56
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Ткачик Олеся

На Курщине продолжается наступательная операция Сил обороны, отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, встречных боев все больше, но враг до сих пор не собран в кучу.

Контрнаступление на Курщине: не обошлось без наших ошибок, за которые расплачиваемя кровью

Бои в Курской области

"Они так повыдергивали резервы, что теперь не могут собрать весь этот сброд под единое командование, потому что таскали из разных ГВ и армий. Серьезное сопротивление идет от 155 и 810 бригад противника. К ним уже присоединяются отдельные подразделения 106 пдд оккупантов, которые раньше нам по нескольким направлениям попили много крови", — отмечает Мирошников.

Впрочем, говорит эксперт, пока это в целом еще не цельная боевая группировка, несмотря на то, что ее численность уже достаточно велика.

"То, что произошло в районе н.п. Снагость – это, пожалуй, первый пример слаженной операции врага. К сожалению, не обошлось без наших ошибок, за которые расплачиваемся кровью. И ошибка решается прямо. Плохо, что с потерями", – говорит эксперт.

По его словам, у оккупантов в Курской области близко нет того продвижения, о котором они говорят. Он добавил, что динамика боев высокая и нельзя делать дальновидные выводы из одной ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/6116
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