Контрнаступление на Курщине: не обошлось без наших ошибок, за которые расплачиваемя кровью

На Курщине продолжается наступательная операция Сил обороны, отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников. По его словам, встречных боев все больше, но враг до сих пор не собран в кучу.

Бои в Курской области

"Они так повыдергивали резервы, что теперь не могут собрать весь этот сброд под единое командование, потому что таскали из разных ГВ и армий. Серьезное сопротивление идет от 155 и 810 бригад противника. К ним уже присоединяются отдельные подразделения 106 пдд оккупантов, которые раньше нам по нескольким направлениям попили много крови", — отмечает Мирошников.

Впрочем, говорит эксперт, пока это в целом еще не цельная боевая группировка, несмотря на то, что ее численность уже достаточно велика.

"То, что произошло в районе н.п. Снагость – это, пожалуй, первый пример слаженной операции врага. К сожалению, не обошлось без наших ошибок, за которые расплачиваемся кровью. И ошибка решается прямо. Плохо, что с потерями", – говорит эксперт.

По его словам, у оккупантов в Курской области близко нет того продвижения, о котором они говорят. Он добавил, что динамика боев высокая и нельзя делать дальновидные выводы из одной ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области. Российское командование увеличило Курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Эксперты отмечают, что в ближайшее время станет ясно, во что может вылиться это контрнаступление. Кроме того, известно, что Путину пообещали вернуть все захваченные территории в РФ до 1 октября.



