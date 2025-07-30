Закон, разрешающий людям в возрасте 60+ подписывать контракты – полезная история. Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Контрактники-пенсионеры: что думают в Третьей штурмовой по поводу мобилизационного закона

Однако он отметил, что такая инициатива достаточно полезна при условии, что будут набирать только необходимых специалистов и на добровольной основе. "А не затыкать ими дыры в пехоте".

"Также, не считаю, что государство уже привлекло все возможные методы положительной мотивации по отношению к аудитории, которая еще не подлежит мобилизации, то есть до 25 лет. С людьми можно работать, и пример Третьей штурмовой в этом показателен. Мы давно пополняем свои подразделения исключительно добровольцами, и средний возраст достаточно молод. Не все в Украине уклонисты, топящиеся в реках на границе или боящиеся выйти из дома. Часто люди просто не получают четкого ответа на свои страхи и предостережения относительно службы", – отметил подполковник Жорин.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, проголосованных в июле народными депутатами в Верховной Раде. Среди этих законов — возобновление офицерской подготовки для студентов-медиков и добровольное право для украинцев 60 лет подписывать контракты для прохождения военной службы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Николаеве продолжается расследование обстоятельств смерти мужчины, погибшего во время бегства от представителей ТЦК. Неизвестный после остановки представителями полиции и военкомата прыгнул с моста и разбился насмерть.