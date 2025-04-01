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Контракт для 18-24-летних расширили: кому выплатят миллион гривен

Гончаренко об изменениях в программе "Контракт 18-24": кто получит миллион гривен

сегодня, 15:30
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Кречмаровская Наталия

Проект "контракт 18-24" планируют значительно расширить. Теперь единовременная выплата в миллион гривен для 18-24-летних контрактников распространяется также на Нацгвардию и Госпогранслужбу.

Контракт для 18-24-летних расширили: кому выплатят миллион гривен

Иллюстративное фото

Об изменениях рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. По его словам, правительство расширило действие экспериментального проекта по повышению мотивации к военной службе.

"Теперь он охватывает не только Вооруженные Силы Украины, но и Национальную гвардию и Госпогранслужбу", — отметил народный депутат.

По его словам, также единовременное денежное вознаграждение в размере миллиона гривен будут выплачиваться военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов спецназначения, при следующих условиях:

  • до 25 лет были приняты или призваны на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года),

  • отслужили в боевых условиях не менее шести месяцев,

  • принимали непосредственное участие в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в серой зоне или даже на территории РФ.

Народный депутат Украины пояснил, что был изменен подход к определению должностей – Генеральный штаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба будут самостоятельно утверждать перечень штатных позиций для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, подписывающих контракт.

Также, по словам Гончаренко, было упрощено прохождение медосмотра, в частности, процедуру обследования у психиатра.

Напомним, российские пропагандисты, как писал портал "Комментарии", пытаются дискредитировать ВСУ. Уже распространили несколько фейковых новостей якобы о гибели военных, подписавших контракт для 18-24-летних.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/46335
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