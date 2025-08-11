Контракт 18–24 открыл набор для операторов беспилотников: новые подразделения

Министерство обороны Украины официально утвердило перечень воинских частей и штатных должностей, на которые могут подписать контракт добровольцы в возрасте до 25 лет в рамках расширенного экспериментального проекта "Контракт 18-24".

Новые подразделения "Контракт 18-24"

Теперь к участию доступны 46 подразделений Вооруженных Сил Украины, среди которых — 414 отдельная бригада ударных беспилотных систем "Птицы Мадяра" и 20 отдельный полк БПС "К-2".

Предусмотрены 32 штатных должности, связанных с эксплуатацией и боевым применением беспилотников и роботизированных систем. Среди них:

• оператор FPV-дронов;

• оператор инженерных наземных роботизированных комплексов;

• оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения.

Полный перечень подразделений и подробная информация о доступных должностях, а также возможность подать заявку на официальном сайте проекта: 18-24.army.gov.ua.



Расширение программы позволит привлечь больше молодых специалистов в подразделения, отвечающие за разведку, ударные операции и техническую поддержку фронта с помощью современных беспилотных технологий.



