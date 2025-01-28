Контакты из РФ важнее: посол Израиля сделал громкое заявление о помощи Украине

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что в настоящее время не обсуждается передача Украине российского оружия, захваченного в Ливане. В интервью для Радио Свобода дипломат подчеркнул, что Израиль активно поддерживает Украину и осуждает российскую агрессию, но не планирует оказывать военную помощь.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский . Фото: УНИАН

"Основной фактор — это наши отношения с Россией, мы не хотим рисковать безопасностью Израиля, поскольку это может привести к серьезным последствиям", — пояснил он.

Посол также напомнил, что Израиль предоставил Украине части системы раннего оповещения, которые должны быть интегрированы в общую систему оповещения в Украине. Однако он отметил, что вопрос, было ли это реализовано, следует уточнять у украинской власти.

Относительно слухов о передаче Украине российского оружия, захваченного в Ливане, Бродский заверил, что это не имеет реальных оснований и является результатом искаженных информационных сообщений. Он пояснил, что бывшая депутат Кнессета Шаррен Хаскель предлагала частную инициативу по передаче этого оружия, но она не получила поддержки в Кнессете. С тех пор как Хаскель стала заместителем министра иностранных дел, она не может подавать такие инициативы.

Также Бродский уточнил, что вопрос о передаче оружия находится в компетенции израильской армии и Министерства обороны, и в настоящее время такое решение не принято.



Приблизительно 60% оружия, которое Израиль конфисковал у "Хезболлы" в Ливане в 2024 году, имеет советское или российское происхождение. Среди этого вооружения — снайперские винтовки и современные противотанковые ракеты "Корнет", переданные "Хезболли" Сирией, союзником России во времена режима Башара Асада.

Ранее "Комментарии" писали, что недавно Израиль сохранял нейтральную позицию по военной помощи Украине, воздерживаясь от поставок оружия, его продаж или разрешения на реэкспорт вооружений из других стран. Однако есть признаки того, что ситуация могла измениться.