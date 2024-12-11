Конфликт в 47 ОМБр: Валерий Маркус впервые открыто рассказал о ситуации с Шаламагой



















Бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Валерий Маркус выступил с объяснением о его конфликте с нынешним заместителем командира бригады Иваном Шаламагой. В своем видеообращении Маркус впервые подробно раскрыл обстоятельства, приведшие к напряженным отношениям, и обвинил Шаламагу в бездействии и неэффективности.

Валерий Маркус

По словам Маркуса, в апреле 2022 года Ивану Шаламаге предложили возглавить стрелковый батальон 47 ОМБр, а Маркус был назначен главным сержантом.

"Я согласился и в моей голове сразу начали появляться идеи. Как сделать этот батальон уникальным? Мне не было интересно создавать очередной стрелковый батальон, который упаковают теми, кого поймают в наливайках, а затем батальон расформируют", – говорит Маркус.

Маркус утверждает, что Шаламага проявил бездействие на ключевых этапах формирования батальона. Якобы Шаламага присутствовал на отборе военных только в первый день, а затем "поехал домой, потому что ему надоело". Кроме того, Маркус обвинил Шаламагу в "улучшении финансового положения за счет своей должности".

"Когда он должен что-то сделать, он этого не делает неделю, вторую. Ты ему напоминаешь, он все равно ничего не делает. В результате ты сам вынужден брать за эту работу", — говорит Маркус.

По словам военного, за деятельность, которую должен был делать Шаламага, но делали другие, тот "лелеял злобу", якобы из-за того, что у него отбирают власть. Как объясняет Маркус, таким образом, именно у него накопились контакты с высшим руководством, а также репутация, авторитет бойцов и командования.

"Часто даже СМС, который Иван Михайлович Шаламага отправлял высшему командованию, также писали мы. Если коротко, то Иван Михайлович Шаламага это результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана Михайловича Шаламагу и его подвиги", – утверждает Маркус.

В итоге Валерий Маркус заявил, что "47 была первой антисовковой бригадой, но командование все просрало".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маркус рассказал о потерях бригады "Магура".