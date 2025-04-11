Конец войны в Украине наступит к 9 мая: озвученная крайне неожиданная причина

Некоторые украинские аналитики считают, что уже в мае интенсивность боевых действий в российско-украинской войне может снизиться. В частности, бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак в комментарии для ТСН.ua поделился предположением, что на ситуацию могут повлиять ключевые события, связанные с поставками российского газа в Европу.

Война в Украине. Фото: УНИАН

Эксперт не исключает, что ближе к 9 мая могут произойти позитивные изменения для Украины. По его мнению, газовые договоренности, охватывающие сложную сеть межгосударственных интересов, могут стать катализатором завершения активной фазы войны.

"По информации от немецких партнеров, в мае они ожидают важные изменения", — отметил Ступак, ссылаясь на свое общение с представителями политических кругов Германии.

Он пояснил, что суд в швейцарском кантоне Цуг установил крайний срок – 9 мая – для погашения долгов компанией, контролирующей важные газовые потоки. Если расчет не провести, уже 10 мая его могут признать банкротом.

Ступак добавил, что американские инвесторы сейчас активно изучают возможность выкупа этой компании во избежание банкротства и взять под контроль ее активы.

"Если американцы вмешиваются и выкупают компанию — это значит, что газовые поставки могут быть возобновлены. Но, как мне известно, немецкая сторона выдвигает условие: если США хотят торговать российским газом, они должны добиться завершения войны в Украине", — пояснил эксперт.

По словам Ступака, Германия готова дать "зеленый свет" новой модели газовых отношений только при прекращении войны. Если же боевые действия будут продолжены, схема поставки не будет согласована. Таким образом, газовый контракт может стать инструментом геополитического давления на Россию.

Также аналитик напомнил, что резервы Российского фонда национального благосостояния существенно сократились: если раньше они достигали 500 миллиардов долларов, то к началу апреля осталось лишь около $38 миллиардов.

"Если компанию признают банкротом, о газовом соглашении можно забыть. Если же его выкупят — это сигнал, что договоренности могут вступить в силу. А это в свою очередь создает предпосылки для уменьшения военной эскалации", — подытожил Иван Ступак.

Портал "Комментарии" писал, что, по мнению нардепа и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, российская агрессия против Украины может завершиться в сжатые сроки, а после этого страну ожидает "полное обновление".