Украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался в адрес Андрея Данилко, известного под сценическим именем Верка Сердючка. По его словам, артист до сих пор поет на русском, несмотря на войну, и это сознательный выбор, свидетельствующий о полном безразличии к тому, что происходит в Украине.

Игорь Кондратюк раскритиковал Сердючку

Кондратюк отметил, что с 2014 года уже должно быть очевидно: с Россией — точка. Однако некоторые, в частности Данилко, до сих пор этого не осознали. Продюсер уверен – причина в элементарном отсутствии мозга. Он не понимает, как можно оставаться в украинском культурном пространстве и одновременно продолжать петь на языке государства-агрессора.



По мнению Кондратюка, Верку Сердючку нужно просто умножать на ноль, ведь ее творчество не имеет ничего общего с позицией настоящего украинца. Он добавил, что Данилко ведет себя как "интеллектуальное нацменьшинство", которое не волнует, что украинцев убивают, пытают, уничтожают их культуру.



Кондратюк подчеркнул: если артист и дальше живет в своем мире, где речь оккупанта важнее памяти о павших, — это диагноз, а не творчество.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 11 июля Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли высокоточные удары по двум стратегическим объектам оборонно-промышленного комплекса РФ.

Одна из целей – Луховичский авиационный завод им. Воронина, входящая в состав российской корпорации "МиГ". Именно здесь производят боевые самолеты, осуществляют полный сборник, проводят летные испытания и готовят авиатехнику к передаче в войска. Удар по предприятию вызвал взрывы и пожар на территории завода.

