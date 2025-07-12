logo

BTC/USD

118157

ETH/USD

2974.94

USD/UAH

41.78

EUR/UAH

48.84

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Кондратюк разнес Сердючку: плюет на войну и поет на языке врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Кондратюк разнес Сердючку: плюет на войну и поет на языке врага

Игорь Кондратюк разнес Верку Сердючку за песни на русском: "Это демонстрация отсутствия мозгов"

12 июля 2025, 11:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался в адрес Андрея Данилко, известного под сценическим именем Верка Сердючка. По его словам, артист до сих пор поет на русском, несмотря на войну, и это сознательный выбор, свидетельствующий о полном безразличии к тому, что происходит в Украине.

Кондратюк разнес Сердючку: плюет на войну и поет на языке врага

Игорь Кондратюк раскритиковал Сердючку

Кондратюк отметил, что с 2014 года уже должно быть очевидно: с Россией — точка. Однако некоторые, в частности Данилко, до сих пор этого не осознали. Продюсер уверен – причина в элементарном отсутствии мозга. Он не понимает, как можно оставаться в украинском культурном пространстве и одновременно продолжать петь на языке государства-агрессора.

По мнению Кондратюка, Верку Сердючку нужно просто умножать на ноль, ведь ее творчество не имеет ничего общего с позицией настоящего украинца. Он добавил, что Данилко ведет себя как "интеллектуальное нацменьшинство", которое не волнует, что украинцев убивают, пытают, уничтожают их культуру.

Кондратюк подчеркнул: если артист и дальше живет в своем мире, где речь оккупанта важнее памяти о павших, — это диагноз, а не творчество.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на 11 июля Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли высокоточные удары по двум стратегическим объектам оборонно-промышленного комплекса РФ.
Одна из целей – Луховичский авиационный завод им. Воронина, входящая в состав российской корпорации "МиГ". Именно здесь производят боевые самолеты, осуществляют полный сборник, проводят летные испытания и готовят авиатехнику к передаче в войска. Удар по предприятию вызвал взрывы и пожар на территории завода.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/Zkb0wT0ZiGE?si=HtqOQZqHMq2UlcwT
Теги:

Новости

Все новости