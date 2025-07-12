Кондратюк разнес Сердючку: плюет на войну и поет на языке врага

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался в адрес Андрея Данилко, известного под сценическим именем Верка Сердючка. По его словам, артист до сих пор поет на русском, несмотря на войну, и это сознательный выбор, свидетельствующий о полном безразличии к тому, что происходит в Украине.
Игорь Кондратюк раскритиковал Сердючку
Кондратюк отметил, что с 2014 года уже должно быть очевидно: с Россией — точка. Однако некоторые, в частности Данилко, до сих пор этого не осознали. Продюсер уверен – причина в элементарном отсутствии мозга. Он не понимает, как можно оставаться в украинском культурном пространстве и одновременно продолжать петь на языке государства-агрессора.
По мнению Кондратюка, Верку Сердючку нужно просто умножать на ноль, ведь ее творчество не имеет ничего общего с позицией настоящего украинца. Он добавил, что Данилко ведет себя как "интеллектуальное нацменьшинство", которое не волнует, что украинцев убивают, пытают, уничтожают их культуру.
Кондратюк подчеркнул: если артист и дальше живет в своем мире, где речь оккупанта важнее памяти о павших, — это диагноз, а не творчество.