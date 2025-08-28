Конца-края не видно: озвучен единственный способ выживания Украины в войне Путина

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, может занять еще очень долго — даже десятки лет. Об этом предупредил военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки и народный депутат VIII созыва Игорь Луценко. Он подчеркнул, что ресурсов у РФ хватает, и именно это позволяет ему удерживать войну в затяжном режиме.

"Нам, судя по всему, нужно будет воевать достаточно долго. Мы видим, что эти три с половиной года пролетели очень быстро. Многое поменялось, но пока конца не видно. И конца не видно, например, экономическим возможностям России развивать военно-промышленный комплекс, нанимать наемников", — заявил Луценко.

Он обратил внимание на то, что с начала полномасштабной агрессии Кремль лишь однажды объявлял частичную мобилизацию. Несмотря на это, РФ продолжает поддерживать войну, не прибегая к массовому призыву — за счет экономики, наемников и переформатирования промышленности.

"И если все будет продолжаться так и дальше, это будет продолжаться, возможно, десятки лет", — подчеркнул военный.

Луценко также подчеркнул, что главная цель Украины сегодня – это разрушить военно-техническую состоятельность России. Без этого агрессор будет оставаться опасным, даже в случае смены политического руководства.

"Мы понимаем, что боевые действия будут продолжаться — это политическое желание всей российской нации, и оно будет осуществляться тем или иным правительством, даже не Путиным, а возможно его преемниками. Но нам нужно, чтобы эти люди не были мощными", — сказал он.

Военный объяснил, что идеальным сценарием было бы понижение способности РФ вести масштабные боевые действия до уровня неорганизованной партизанщины.

"Чтобы это была партизанская борьба желательно, или на уровне партизанской борьбы, с украинским мощным государством. В этот режим нам нужно прийти", – подытожил Луценко.

