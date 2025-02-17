Подытоживая Мюнхенскую конференцию по безопасности, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Украине необходимы не посредники, а настоящие союзники.

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"Срок 'тревожный сигнал' стал для нас наиболее неприятным на конференции. Кому еще нужен тревожный сигнал, если ты уже тысячу дней слышишь сирены тревоги?" — эмоционально подчеркнул дипломат.

Как сообщает Bild, Макеев подчеркнул, что Украина по собственному опыту поняла: с Россией можно вести переговоры только с позиции силы.

"Нам не нужны посредники, нам необходимы союзники. Чем больше, тем лучше", – добавил он.

Посол также обратил внимание, что Европе нужны политики, которые будут жестко относиться к ситуации и честно говорить своим гражданам, что без безопасности ничего не будет.





"Как Россия переводит свою экономику на военные рельсы, так и Украина идет по тому же пути. И речь идет не о 35-часовой рабочей неделе", – подчеркнул Макеев.

Военный эксперт Карло Масала разделяет точку зрения украинского дипломата и добавил, что Европа реагирует только лозунгами о "тревожном сигнале".

"Если так будет продолжаться, перед Европой предстанет реальная угроза новой войны, и это произойдет совсем скоро!" – предупредил он.

Масала отметил, что Путин не остановится и что Россия готовится к новым действиям уже 2-3 года.

"Теперь наша задача – позаботиться о своей безопасности, потому что никто этого не сделает за нас", – подытожил эксперт.

Член Христианско-демократического союза Норберт Реттген также подверг критике итоги конференции, заявив: "Мы уже не можем избежать ответственности. Раньше мы думали, что сможем игнорировать ситуацию, но теперь стоим на краю пропасти."

"Европейцы должны осознать, что теперь их ответственность – это безопасность Украины, и это в первую очередь вопрос нашей собственной безопасности. Мы должны принять все необходимые меры, это потребует больших финансовых затрат, но если мы не сделаем этого сейчас, позже цена будет значительно выше", – предупредил Реттген.

"Это наша задача. Если мы не возьмем на себя эту ответственность, мы впадем в бездну. Это новая реальность", – подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", следующие несколько дней и недель покажут, заинтересован ли российский диктатор Владимир Путин в мире в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.