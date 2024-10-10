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Комбинированная атака: сколько вражеских дронов и ракет сбили силы ПВО

По состоянию на 11 утра боевая работа все еще продолжается

сегодня, 12:02 comments1066
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Амбарцумян Анна

В ночь на 10 октября враг в очередной раз атаковал Украину ударными дронами и ракетами. Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

Комбинированная атака: сколько вражеских дронов и ракет сбили силы ПВО

Атака дронами. Фото из открытых источников

Детали ночной атаки

Всего ночью в небе над Украиной было обнаружено 70 враждебных целей. Среди них:

  • 2 баллистические ракеты Искандер-М (район пусков – ТОТ Крыма);

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (из воздушного пространства Крыма);

  • 3 зенитные управляемые ракеты С-300 (из оккупированной Донбасса);

  • 62 ударные БпЛА (районы пусков – Приморско-Ахтарск, Курск – РФ).

В общей сложности силы ПВО удачно сбили 41 вражеский БПЛА в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях. К сожалению, в результате атаки были повреждены гражданские сооружения и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донбассе.

По состоянию на 11:00 боевая работа продолжается! Несколько БПЛА (вероятно ударные) – в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге, -  говорится в сообщении.

Напомним, российские террористы в очередной раз атаковали Одесский район баллистическими ракетами, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Целью врага снова стала портовая инфраструктура. Враг попал в гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. Число жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до семи.



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Источник: https://t.me/kpszsu/21005
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