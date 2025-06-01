Обвиняет себя: командующий Сухопутными войсками ВСУ уходит в отставку после трагедии на полигоне

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатий подал рапорт на увольнение после удара России по 239-му полигону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Драпатый (фото из открытых источников)

"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", – заявил он.

По словам Драпатого, в качестве командующего он не смог в полной мере проконтролировать исполнение собственных приказов.

"Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность – всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия", – отметил он.

Генерал-майор добавил, что круговая порука и безнаказанность являются ядом для войска. По его словам, он пытался избавиться от этих явлений в Сухопутных войсках.

"Но если трагедии повторяются – значит, моих усилий было недостаточно. Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы", – подчеркнул он.

Он напомнил, что в результате удара погибли 12 военнослужащих.

"Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться – не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал", – написал он.

Драпатий сообщил, что он инициировал проверку всех обстоятельств трагедии, в частности, действий командного состава, состояния укрытий и эффективности систем предупреждения.

"Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь – не слово, а действие. Где ответственность – не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает – за приказ, за решение, за человека", – подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатый заявил, что каждый, кто имел причастность к трагедии на полигоне в Днепропетровской области, – должен понести ответственность.

Он заявил: каждый, кто принимал решение в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами.

