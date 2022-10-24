Командующий сухопутными войсками рассказал о стратегии ВСУ

Стратегия украинской армии состоит в комбинации постоянных ударов по пунктам снабжения и мобильным атакам. Об этом во время интервью для ABC News рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Александр Сырский (фото из открытых источников) По словам Сырского, нюансы украинской военной стратегии не допускают лобовых столкновений, где враг имеет преимущество в артиллерии. Но ВСУ постоянно наносят удары по огневой мощи РФ, разрушая вражеские центры поставок и одновременно, проводя мобильные атаки для того, чтобы достичь своей цели с минимальными потерями.

"Мы достигаем этого, нанося удары по огневой мощи противника, его артиллерии, избегая лобовых атак в пользу рейдов и маневров, атакуя с флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, нести потери и оставить свои позиции", – рассказал Сырский. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведев принялся убеждать, что у России оружие не заканчивается. В РФ принялись убеждать, что у них не кончается оружие. Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у них все больше оружия. Медведев заявил, что, несмотря на заявления западных разведок, все совсем наоборот, выпуск специальной техники, вооружений и "кратно" увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до ракет и дронов. "Ждите!" – пригрозил бывший президент РФ. Кроме того, он сообщил, что побывал на "Уралвагонзаводе", где проверил выпуск танков, и обсудил ускорение поставок техники в войска для войны в Украине. А еще — Медведев намекнул, что тех, кто не справится с государственным заказом, ожидает уголовная ответственность.

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