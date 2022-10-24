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Командующий сухопутными войсками рассказал о стратегии ВСУ

Сырский рассказал о комбинированной стратегии ВСУ

сегодня, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Стратегия украинской армии состоит в комбинации постоянных ударов по пунктам снабжения и мобильным атакам. Об этом во время интервью для ABC News рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Командующий сухопутными войсками рассказал о стратегии ВСУ

Александр Сырский (фото из открытых источников)

По словам Сырского, нюансы украинской военной стратегии не допускают лобовых столкновений, где враг имеет преимущество в артиллерии. Но ВСУ постоянно наносят удары  по огневой мощи РФ, разрушая вражеские центры поставок и одновременно, проводя мобильные атаки для того, чтобы достичь своей цели с минимальными потерями.

"Мы достигаем этого, нанося удары по огневой мощи противника, его артиллерии, избегая лобовых атак в пользу рейдов и маневров, атакуя с флангов и с тыла. Мы создаем условия, при которых мы можем заставить врага нервничать, нести потери и оставить свои позиции", – рассказал Сырский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведев принялся убеждать, что у России оружие не заканчивается. В РФ принялись убеждать, что у них не кончается оружие. Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у них все больше оружия. Медведев заявил, что, несмотря на заявления западных разведок, все совсем наоборот, выпуск специальной техники, вооружений и "кратно" увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до ракет и дронов. "Ждите!" – пригрозил бывший президент РФ. Кроме того, он сообщил, что побывал на "Уралвагонзаводе", где проверил выпуск танков, и обсудил ускорение поставок техники в войска для войны в Украине. А еще — Медведев намекнул, что тех, кто не справится с государственным заказом, ожидает уголовная ответственность.



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Источник: https://abcnews.go.com/International/top-ukrainian-general-discusses-war-russia-putins-nuclear/story?id=91989074
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