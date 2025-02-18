Командующий ОТУ «Донецк» забыл о военных в селе, а затем не дал им добро на выход

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Нет хороших новостей и не будет относительно остатков кураховского мешка, отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников.
Бои в Донецкой области
По его информации, контратаки в Улаклах не удались, село практически захвачено. Более того, добавляет он, все, что до Улаклов со стороны Дачного – потеряно.
Мирошников говорит, что в Константинополе украинские воины держат дорогу в южной части села и подходы к ней. Во всех остальных точках деревни – просочилась враждебная пехота, которая уже нормально накопилась.
При этом эксперт сообщил, что на направление была добавлена одна наша бригада и отдельные подразделения другой, но они не смогли выполнить задачи, есть проблемы с взаимодействием, пехотой и хаосом в управлении на уровне ОТУ.
По факту, говорит он, теперь есть уравнение линии боевого столкновения со стороны врага и неплохой плацдарм для наступления как на треугольник Филиал-Грушевское-Ялта, так и на Гуляйполе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россияне пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклы в Донецкой области. Впрочем, врагу не удается закрепиться массовыми группами на этих позициях на Юге Донбасса, отмечает Денис Бобков, старший офицер отделения коммуникации 37 ОБРМП.
Новости