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Командующий ОТУ «Донецк» забыл о военных в селе, а затем не дал им добро на выход

В доживающем последние дни «кураховском мешке» оказались одни из лучших украинских бригад

сегодня, 09:35
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Ткачик Олеся

Нет хороших новостей и не будет относительно остатков кураховского мешка, отмечает военный обозреватель Богдан Мирошников.

Командующий ОТУ «Донецк» забыл о военных в селе, а затем не дал им добро на выход

Бои в Донецкой области

По его информации, контратаки в Улаклах не удались, село практически захвачено. Более того, добавляет он, все, что до Улаклов со стороны Дачного – потеряно.

Мирошников говорит, что в Константинополе украинские воины держат дорогу в южной части села и подходы к ней. Во всех остальных точках деревни – просочилась враждебная пехота, которая уже нормально накопилась.

При этом эксперт сообщил, что на направление была добавлена одна наша бригада и отдельные подразделения другой, но они не смогли выполнить задачи, есть проблемы с взаимодействием, пехотой и хаосом в управлении на уровне ОТУ.

"Командующему ОТУ "Донецк" Тарнавскому — "пламенный" привет от ребят, которых сначала "забыли" в одном из сел, а потом не давали "добро" на выход. Ну вот почему на севере зоны ответственности ОТУ "Донецк" сейчас уже нет этих проблем, а на юге зоны этого же ОТУ – положили болт, из-за чего возникла катастрофа? Нельзя так поступать с нашими бойцами! С лучшими бойцами, потому что в том мешке были одни из самых подготовленных бригад!" – заявил Мирошников.

По факту, говорит он, теперь есть уравнение линии боевого столкновения со стороны врага и неплохой плацдарм для наступления как на треугольник Филиал-Грушевское-Ялта, так и на Гуляйполе.

"А, ну и левый фланг Покровска у болотных мразот теперь полностью и окончательно обеспечен", — добавил военный обозреватель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россияне пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклы в Донецкой области. Впрочем, врагу не удается закрепиться массовыми группами на этих позициях на Юге Донбасса, отмечает Денис Бобков, старший офицер отделения коммуникации 37 ОБРМП.




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Источник: https://t.me/myro_shnykov/7112
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