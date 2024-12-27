Командующий Нацгвардией озвучил количество огневых групп по защите критической инфраструктуры.

Для защиты критической инфраструктуры Украины работают 900 огневых групп, из которых около 500 мобильных. После получения технической помощи, все огневые группы Национальной гвардии будут переведены в мобильный формат.

Робота ППО. Фото: 24 Канал

Об этом рассказал командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас более 900 огневых групп, из которых около 500 являются мобильными. Остальные — стационарные", — отметил Пивненко.

Он также выразил надежду на улучшение эффективности работы огневых групп.

"После получения технической помощи все наши огневые группы будут превращены в мобильные, что позволит им действовать более эффективно", — добавил командующий Нацгвардией.

По словам Пивненко, США активно поддерживают усиление обороны критической инфраструктуры.

"Мы уже получили первые машины с новейшим оборудованием от американской стороны. Сейчас мы тестируем эти системы защиты, после чего будем передавать их в учебные центры. Кроме того, наши иностранные партнеры предоставляют нам радары для дальнего обнаружения и уничтожения "шахедов", — рассказал командующий.

Пивненко добавил, что огневые группы Нацгвардии активно вовлечены в обеспечение эффективной работы системы противовоздушной обороны под руководством Воздушных сил.

"Мы продолжаем работать над улучшением оснащения и подготовки этих групп. У них есть планшеты, на которых видны траектории целей. Учитывая разнообразные погодные условия и высоту полета "шахедов", эффективность может изменяться. Но мы наблюдаем за ростом качества работы наших групп, а значит — и повышением уровня защиты критической инфраструктуры", — подытожил Пивненко.

Напомним, что 25 декабря российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. Президент США Джо Байден отреагировал на эти обстрелы, приказав Пентагону увеличить поставки оружия в Украину. Байден также подчеркнул, что США уже передали Украине сотни ракет для систем ПВО, а дополнительные поставки уже на подходе.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в Одесской области заблокирована работа подразделения ПВО из-за ареста боеприпасов.