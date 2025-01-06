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«Командованию ВСУ плевать как на собственных солдат, так и на иностранцев»: что известно

Новые фейки распространяет российская пропаганда о ВСУ

сегодня, 09:28
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Недилько Ксения

В сети вновь распространяются вражеские вбросы, вроде видео допроса пленного британца, рассказывающего, что украинское военное командование безразлично к судьбе как бойцов ВСУ, так и иностранных бойцов, которые просто считаются расходным материалом.

«Командованию ВСУ плевать как на собственных солдат, так и на иностранцев»: что известно

Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности отмечают, что "признание" неизвестного англичанина срежиссировано в лучших традициях роспропаганды – ни имени "пленного", ни звания, ни точных данных, откуда он конкретно, и где его "взяли в плен".

Отмечается, что фейковые "признания", в частности, военнопленных, – это любимый прием кремлевских лжецов, которые для записи нужной "картинки" заставляют под давлением и угрозами озвучивать нарративы пропаганды. Или поручают эту роль непрофессиональным актерам.

"О "безразличии" Украины: как сообщил президент Зеленский, за 2024 год удалось вернуть из российского плена домой 1 358 своих людей – это военные и гражданские. Кроме того, Украина постоянно настаивает на формуле обмена "всех на всех", отвергаемой РФ.

Цель кремлевской дешевой постановки – отбить у добровольцев желание приобщаться к Иностранному легиону в Украине и дискредитировать высшее военно-политическое руководство страны", – сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как одиозная нардепка Марьяна Безуглая, известная своими выпадами в сторону Главнокомандующего Александра Сырского, раскритиковала "эйфорию" в сети от новости об успехе ВСУ в Курской области РФ, отметив, что мы продолжаем терять собственные земли. и людей.

"Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают заброшенные фортификации, удобные преимущественно для них, убивают военных и гражданских, продвигаются на десятки километров вперед за день по нашей земле. Скоро уж, очень скоро — "крепость Покровск", который совсем не крепость ", – подчеркнула нардепка.

«Командованию ВСУ плевать как на собственных солдат, так и на иностранцев»: что известно - фото 2




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