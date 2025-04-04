Командование оккупантов «обнуляет» своих военных на Херсонском направлении

Командование 80-го ОМСБР ВС РФ "обнуляет" личный состав в мясных штурмах на островах Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ".

Оккупанты. Фото из открытых источников

С координатором движения "АТЕШ" связались российские военнослужащие из 80-й арктической бригады, которые сообщили, что командование продолжает отдавать нелепые приказы, пытаясь закрепиться на островах Днепра любой ценой, не жалея личного состава. Недавние штурмы снова кончились провалом.

"По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составляли 26 – "200" и более 20 – "300". Такие действия командования доводят солдат до отчаяния: массовое нежелание выполнять приказы растет с каждым днем, в штурмы отправляют неподготовленный личный состав, лишенный необходимой подготовки и поддержки, погибших не вывозят, раненым не оказывают своевременной помощи, усиливающей панику среди солдат, моральный дух стремительно падает", — отмечают в АТЕШ.

Там сообщают, что агенты, внедренные в российские подразделения, продолжают фиксировать и передавать данные о критическом состоянии войск оккупантов.

"Русские военнослужащие, у вас есть выбор! Не ждите, пока вас пошлют в мясорубку — свяжитесь с нашим координатором и сохраните свою жизнь!" – отмечают в АТЕШ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью неизвестные беспилотники атаковали столицу страны-агрессора России, а также другие города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, мониторящего ситуацию.

"Москва. Район "Новой Москвы". Зафиксирована активная работа ПВО. Официальная Москва вводила план "Ковер" в аэропортах Внуково, Домодедово и впоследствии сообщила о сбитии одного БПЛА. Однако местные сообщали о нескольких зафиксированных БПЛА", — отмечает Андрющенко.

По данным вражеского Минобороны РФ, в период с 21:00 3 апреля до 05.00 4 апреля дежурными средствами ПВО "перехвачено и уничтожено" 107 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.