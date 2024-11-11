Командиры ВСУ приказывают расстреливать украинских бойцов при отступлении: что известно

В сети интернет распространяются отрывки интервью якобы военнопленного, рассказывающего о ситуации на поле боя. По его словам, якобы украинские командиры приказывают стрелять в спины солдат, намеренных отступить. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергнуть эту информацию, отметив, что соответствующие отрывки интервью распространяют пропагандистские ресурсы РФ, сообщает портал "Комментарии".

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“Правда: украинские пленные вынуждены выполнять требования оккупантов: признаваться в вымышленных или совершенных самими россиянами преступлениях, говорить под запись откровенную ложь и т.д. Пытки и убийства пленных, другие нарушения правил и обычаев войны — обычная практика для россиян”, — говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что сталинскую практику отрядов возродили именно в российской армии. Эту функцию выполняет кадыровское спецподразделение "Ахмат". Еще в марте 2022 года СБУ опубликовала перехваченные переговоры на чеченском языке боевика росгвардии с женой, где тот признается, что его ключевой задачей является сдерживание российских военных.

"Россияне в очередной раз прибегают к тактике "отражения" — обвинение противника в собственных преступлениях", — отметили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупанты взорвали очередную дамбу. Речь идет о дамбе в Донецкой области. Затопление чревато населенными пунктами в Донецкой и Днепропетровской областях. Однако оценить масштабы разрушений пока невозможно. Подробнее о ситуации в Донецкой области можно узнать по ссылке.