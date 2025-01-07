Командиры умоляют не стирать войска: Генштаб призвали принять немедленное решение

Ситуация на Кураховском направлении нуждается в немедленных решениях Ставки и Генштаба, об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

Курахово

По его информации, город Курахово фактически потерян, украинские военные сейчас обороняют промзону на окраине Курахово, ТЭЦ и очень узкий клин, по которому осуществляется вся логистика под огнем врага для нескольких бригад.

"Оборона в данных условиях невыгодна для нас, тактические преимущества у врага. Мы размениваемся потерями с врагом, имеющим общее преимущество в силах. Все командиры на местах говорят — не стирайте войска в ноль, дайте возможность пока есть боеспособность отойти на удобный рубеж обороны, заранее там развернуться, прикрыть фланги, уменьшить наши потери и увеличить потери врага", — сообщил Бутусов.

По его мнению, решение на уход на выгодные рубежи было сейчас полностью оправдано обстановкой. Впрочем, по его словам, украинское командование повторяет в Курахово модель действий в обороне Соледара, Бахмута, Авдеевки, Угледара.

"Когда враг уже слишком глубоко вклинился, сил его откинуть нет, но войскам приказывают держаться до тех пор, пока там есть кому выполнять приказ, несмотря на то, что соотношение потерь с врагом для нас невыгодно. А потом, когда стойкие войска сточатся при обороне невыгодных рубежей, снова не будет хватать сил, которые будут оборонять уже удобные рубежи, будет откат гораздо дальше, чем можно было это сделать сейчас. И будет такой провал, как создали в аналогичных ситуациях на Покровске и на Великой Новоселке. Зачем эти грабли повторять? – не понимает Бутусов.

Именно поэтому он призвал Ставку и Генштаб рассмотреть и принять ответственное решение по Курахову, потому что очень много недовольства таким планированием и приказами. По его словам, решение нужно принять, чтобы не было новых скандалов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне полностью захватили территорию Кураховской ТЭС.



