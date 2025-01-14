Командиры бригад жертвуют ценными кадрами, чтобы спасти от передовой родственников

О ситуации, которая сложилась в Воздушных Силах, все сказано по сути и по факту, даже более того, такие процессы там продолжаются уже далеко не первый месяц и этот вопрос уже до этого поднимался в медиа, отметил в Телеграмме военный с позывным "Алекс".

Война в Украине

"От себя добавлю, что кроме командования есть много вопросов и к командирам частей, на которые приходят заявки на перевод в Сухопутные войска, ведь именно они формируют списки людей, часто бывает такое, что те в свою очередь готовы пожертвовать ценными кадрами, чтобы не отправляли родственников или любимцев", — отметил "Алекс".

В свою очередь, военный обозреватель Богдан Мирошников отметил, что он уже давно фиксирует случаи перевода в пехоту из ПВО и авиации.

"Но тот масштаб, который это явление приобрело сейчас – неадекватный", — говорит эксперт.

Он рассказал о том, что несколько недель назад из МВГ, прикрывавшего критически важный военный объект в одном из регионов, человека перевели в 32-ю бригаду. По его словам, это та бригада, в которой за 3 недели декабря пропали без вести многие военнослужащие.

"Через пол дня после первого прибытия на позиции (и через 1,5 дня после перевода в эту бригаду) – человек пропал без вести. Информацию официально, конечно, никто не дает. Дополнительной подготовки в таких случаях никто не проводит, потому что все считают в верхушке, что БЗВП достаточно. А когда под "раздачу" попадают авиатехники, инженеры-саперы и операторы РЛС – то ничем хорошим это не закончится", – рассказал Мирошников.

По его словам, таких специалистов направляют под Покровск или Курскую область.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что перевод специалистов Воздушных сил в пехоту свидетельствует о том, что фронт сыпется.



