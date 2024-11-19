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Командир ВСУ заявил, что война могла закончиться еще в 2022 году, но этому помешали

Проведение Харьковского контрнаступления 2022 года было успешным

сегодня, 22:34
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Лиля Воробьева

После успешного проведения Харьковского контрнаступления в 2022 году война могла завершиться, однако это помешало решение западных партнеров. Об этом заявил командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в интервью для Киев-24.

Командир ВСУ заявил, что война могла закончиться еще в 2022 году, но этому помешали

Харьковское контрнаступление 2022 года (фото из открытых источников)

По словам Ярославского, контрнаступление в Харьковской области имело настолько впечатляющий успех, что могло стать переломным моментом в войне.

"Мы вместе с собратьями тогда, 10 сентября, зашли в Изюм, и уже 11 сентября 2022 года город был освобожден от российских захватчиков. Это были незабываемые ощущения. Действительно, это контрнаступление могло привести к завершению войны", — отметил он.

Командир подчеркнул, что украинские войска могли продвинуться дальше и войти в Белгородскую область, но этому помешали действия западных партнеров, которые, по его словам, руководствовались собственными убеждениями.

"Я убежден, что у нас был шанс завершить войну еще в 2022 году, но, к сожалению, она продолжается. План президента — это наш шанс на единство, солидарность и окончание войны", — добавил Ярославский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда закончится война, допустили в Третьей штурмовой. Заместитель командира 3-й ОШБр, майор Максим Жорин в интервью "Фокусу" заявил, что плохо относится к экспертным прогнозам относительно продолжительности войны в Украине. Военный подчеркнул, что ему лично непонятно, на что эти люди опираются.

Согласно оценке военного, текущая линия фронта указывает на то, что оккупанты собираются еще долго воевать с Украиной и будут делать это до тех пор, "пока не упрутся очень сильно". Максим Жорин добавил, что россияне развивают свои ресурсы и ищут новые для продолжения боевых действий. Поэтому нет оснований, что россияне намерены сделать паузу или вообще остановиться. Следовательно, нельзя говорить, что в перспективе война может закончиться.



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Источник: https://t.me/kyivtv
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