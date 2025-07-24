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Командир РДК сделал настораживающий прогноз: сколько еще россияне могут терпеть войну

Пока армия РФ побеждает, россияне не будут просить Путина прекратить войну, считает командир РДК Денис Никитин

24 июля 2025, 14:35
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Кравцев Сергей

Граждане путинской России могут еще долго терпеть войну, но переломный момент все же может наступить. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин.

Командир РДК сделал настораживающий прогноз: сколько еще россияне могут терпеть войну

Россияне. Фото: из открытых источников

"Русский глубинный народ может долго терпеть, затягивать пояса, жить буквально в навозе. Но при одном-единственном условии — "если наша армия побеждает"", — считает Никитин.

Военный добавил, что вся история России об этом. В целом, по его мнению, на этой войне речь идет не только о материально-техническом измерении всего того, что сейчас происходит, но и эмоциональном.

Поэтому, акцентировал Денис Никитин, каждый хочет быть на стороне той армии, которая побеждает в войне. Когда появляются сообщения, что твоя армия отступает или проигрывает, считает Никитин, то даже у патриотов падает мотивация, посещают самые нехорошие мысли.

Никитин также рассказал, что за первый час операции в Курской области было взято в плен сотню россиян. Впоследствии они стали самым ходовым обменным товаром и Украине удалось вернуть из плена тех, кого не хотели до этого менять ни при каких уговорах и предложениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство россиян не считают Россию ответственной за развязывание войны против Украины. Опрос показал, кого именно они обвиняют в затягивании конфликта и как представляют его завершение.

Согласно социологическому исследованию "Левада-Центра", только 3% россиян считают, что именно их страна виновата в затягивании войны против Украины. Большинство же переводит ответственность на другие страны. Больше всего россияне в войне считают виновной Украину и страны ЕС – 36%. Какие страны россияне считают виновными в затягивании войны в Украине: — Украина – 36% — Европейские страны – 36% — США – 14% — Россия – всего 3% — Затрудняюсь ответить — 12%.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/24/7523150
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