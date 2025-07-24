Граждане путинской России могут еще долго терпеть войну, но переломный момент все же может наступить. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал командир Российского добровольческого корпуса Денис Никитин.

Россияне. Фото: из открытых источников

"Русский глубинный народ может долго терпеть, затягивать пояса, жить буквально в навозе. Но при одном-единственном условии — "если наша армия побеждает"", — считает Никитин.

Военный добавил, что вся история России об этом. В целом, по его мнению, на этой войне речь идет не только о материально-техническом измерении всего того, что сейчас происходит, но и эмоциональном.

Поэтому, акцентировал Денис Никитин, каждый хочет быть на стороне той армии, которая побеждает в войне. Когда появляются сообщения, что твоя армия отступает или проигрывает, считает Никитин, то даже у патриотов падает мотивация, посещают самые нехорошие мысли.

Никитин также рассказал, что за первый час операции в Курской области было взято в плен сотню россиян. Впоследствии они стали самым ходовым обменным товаром и Украине удалось вернуть из плена тех, кого не хотели до этого менять ни при каких уговорах и предложениях.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство россиян не считают Россию ответственной за развязывание войны против Украины. Опрос показал, кого именно они обвиняют в затягивании конфликта и как представляют его завершение.

Согласно социологическому исследованию "Левада-Центра", только 3% россиян считают, что именно их страна виновата в затягивании войны против Украины. Большинство же переводит ответственность на другие страны. Больше всего россияне в войне считают виновной Украину и страны ЕС – 36%. Какие страны россияне считают виновными в затягивании войны в Украине: — Украина – 36% — Европейские страны – 36% — США – 14% — Россия – всего 3% — Затрудняюсь ответить — 12%.



