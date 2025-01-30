Командир из 3-й отдельной штурмовой бригады назвал главную проблему с мобилизацией в Украине

Вместо традиционных территориальных центров комплектования (ТЦК) можно создавать рекрутинговые центры или проводить другие реформы для улучшения мобилизационного процесса. Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Максим Жорин (фото из открытых источников)

По его убеждению, главная проблема нынешней мобилизации – отсутствие справедливости.

"В масштабной войне, где важно привлечение всего населения, воевать должны не только мотивированные добровольцы и те, кто не смог купить бронь. Защищать страну должны представители всех социальных групп, в том числе дети политиков, чиновников, блоггеры, активисты и представители шоу-бизнеса", – отметил он.

Жорин подчеркнул, что общество замечает, как жизнь так называемой "элиты" не претерпела изменений, что соответственно усложняет мотивацию других граждан присоединяться к армии.

"Конечно, те, кто мыслит в стиле 'пусть дети депутатов воюют', всегда найдут оправдание своему трусости и безразличию. Но это не отменяет необходимости устранить разделение украинцев на тех, кто почему-то 'не создан' для армии. Я уже молчу о временах, когда честь и достоинство были важными ценностями, а неучастие в войне для элит считалось позором", – добавил подполковник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что командир 3-й штурмовой бригады жестко охарактеризовал ситуацию на фронте. Командир 3-й отдельной штурмовой бригады и бывший командир полка "Азов" Андрей Белецкий охарактеризовал ситуацию на фронте в зоне ответственности своей бригады как сложнейшую.

По его словам, Третья штурмовая бригада удерживает 50 км фронта, находящихся под постоянными атаками со стороны двух дивизий, принадлежащих к разным армиям противника.

"Это – ж*па. Бригада остановила наступление на несколько населенных пунктов и даже вернула часть утраченных позиций. Но вместо того, чтобы развиваться, бригада просто пытается удержать", — подытожил командир.



