Командир из 3-й отдельной штурмовой бригады назвал главную проблему с мобилизацией в Украине

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Лиля Воробьева
Вместо традиционных территориальных центров комплектования (ТЦК) можно создавать рекрутинговые центры или проводить другие реформы для улучшения мобилизационного процесса. Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Максим Жорин (фото из открытых источников)
По его убеждению, главная проблема нынешней мобилизации – отсутствие справедливости.
Жорин подчеркнул, что общество замечает, как жизнь так называемой "элиты" не претерпела изменений, что соответственно усложняет мотивацию других граждан присоединяться к армии.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что командир 3-й штурмовой бригады жестко охарактеризовал ситуацию на фронте. Командир 3-й отдельной штурмовой бригады и бывший командир полка "Азов" Андрей Белецкий охарактеризовал ситуацию на фронте в зоне ответственности своей бригады как сложнейшую.По его словам, Третья штурмовая бригада удерживает 50 км фронта, находящихся под постоянными атаками со стороны двух дивизий, принадлежащих к разным армиям противника.
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