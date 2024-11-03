Командир "Group 13" объяснил, почему российские корабли не выходят в открытое море



















Украинские военные добились существенных результатов в борьбе против Черноморского флота России: сейчас флот заблокирован и не выполняет свои боевые задачи. Об этом в интервью журналистке "Мы — Украина" Людмиле Гаврилюк рассказал командир украинского подразделения с позывным Тринадцатым.

Корабли РФ. Фото из открытых источников

По его словам, успешные операции украинских военных ограничили российские корабли в базы, что является весомой стратегической победой. Командир Group 13 подчеркнул, что после смены руководства Черноморского флота количество атак на российские корабли несколько уменьшилось, однако работа продолжается. Силы Украины сконцентрировали усилия на поражении флота в местах базирования. Содержание флота в режиме ожидания требует значительных ресурсов, ведь его нужно обслуживать, ремонтировать и снабжать.

"Мы продолжаем работу, чтобы все-таки доставать их в местах базирования. Это труднее, я согласен. Но помните, когда они блокировали зерновой коридор, когда наша портовая инфраструктура была полностью заблокирована? Сейчас мы сделали это с ними. Сейчас Черноморский флот полностью заблокирован и не выполняет свои функции.Мы сейчас здесь сидим, а он приносит результат – Черноморский флот надо кормить, обслуживать. Это все огромные деньги. интересно – но мы сейчас пожинаем плоды своей работы", — отметил Тринадцатый.





Ситуация в Черном море

Спецподразделение Главного Управления Разведки Министерства Обороны Украины, известное как "Group 13", выполнило успешную операцию уничтожения патрульного корабля российского Черноморского флота под названием "Сергей Котов". В ГУР показали момент попадания по кораблю.

Украинские военные с первого дня войны наносят удары по российским кораблям. Конечно в памяти у людей остается флагман "Москва", который символически пошел ко дну. В общем, уже было уничтожено 13 российских кораблей и "ранены" еще 22. Военные обнародовали карту, где именно россияне получили попадание.

Напомним, 14 февраля Главное управление разведки, взаимодействуя со всеми ветвями Сил безопасности и обороны Украины, успешно уничтожило крупный десантный корабль под названием "Цезарь Куников" Черноморского флота России. Миссию провели военнослужащие спецподразделения "Группа 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается стабильной благодаря действиям сил обороны Украины. Оккупанты вынуждены держать корабли-ракетоносители на безопасном расстоянии от украинских берегов, в частности, вблизи Новороссийска и Туапсе.