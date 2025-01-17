Командир «Азова» рассказал шокирующую правду о возведении оборонительных рубежей

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко сообщил, что в течение прошлого года бригаде пришлось проводить стабилизационные действия на Лиманском и Торецком направлениях. По его словам, в трех случаях удалось разбить врага, потерявшего инициативу и наступательные способности. Продвижение в глубину обороны (даже на неподготовленных рубежах) было остановлено. Впоследствии создавали благоприятные условия: контратаковали и освобождали ранее оккупированные территории.

Оборонные рубежи

"Да, конечно, на фронте есть такие участки, где и конь не валялся. Или где просто заставляют солдат занимать оборону в "кошачьих туалетах": там, где нет шанса просидеть и несколько часов без ранения (об эвакуации вообще молчу). Затем браво докладывают, что "людей нет", хотя в соседней посадке уже давно вырыт и покрыт тот самый опорный пункт, но уже "людей нет". На самом деле, дело даже не в этом. В трех случаях, при приеме полосы обороны, было обнаружено, что в большинстве своем проблема значительно шире и многограннее, чем просто отсутствие человеческого или технического ресурса", — отметил Прокопенко.

В первом случае, говорит он, меняли солянку подразделений из когорты "мертворожденных бригад". Линейно наступали полки ВДВ с мощной артиллерийской поддержкой (тогда FPV-дроны и сбросы еще не были мейнстримом). В этом случае Прокопенко просто рекомендует больше не сформировывать такие бригады.

"Во втором случае, в прямом смысле слова, я посоветовал одному из комбригов зарыть бессмысленно вырытые опорные пункты, но он этого не сделал. Через короткий промежуток времени они были утрачены и послужили великолепным укрытием противника. В третьем случае система обороны отсутствовала сама по себе", — говорит Прокопенко.

По его словам, это было 2023-2024 годы. Сейчас, как и техника есть, и ресурсы есть, и нанимаем строительные компании. Но снова что-то не так, добавляет он.

"Ответ очень прост. Офицеры перестали думать: либо не научили, либо за них "подумали" люди, не выходившие на рекогностирование местности того рубежа и на пушечный выстрел! Даже при наличии ресурса, не зная фундаментальных азов организации и построения обороны (где и как копать?), устойчивости не будет. Очень скоро все эти ресурсы противник превратит в пепел, и они не выполнят свою функцию защиты и сохранения жизни личного состава, мнимый рубеж обороны превратится в проходной двор", – заявил Прокопенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на каком направлении россияне покидают горы трупов.



