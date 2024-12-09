Командир «Азова» прокомментировал убийство начальника колонии «Оленивка»

Командир "Азова" Денис Прокопенко вспомнил слова убитого в Донецке начальника колонии Оленивка Сергея Евсюкова.

Денис Прокопенко

"Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны, как Украина!", — вспомнил слова Евсюкова Прокопенко.

По его словам, начальнику колонии каждое слово вернулось в тротиловом эквиваленте.

Как подчеркнул Прокопенко, поиск и наказание тех преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов, — важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур. По его словам, мировая история знает немало примеров, когда палачам и убийцам не удавалось спрятаться и прожить счастливую старость. Так действуют государства, имеющие достоинство и ставящие жизнь своих граждан во главу угла.

Прокопенко уверен, что враг должен ощущать постоянную опасность не только на линии боевого столкновения, но и в тылу. Ответственные за пытки и убийства наших военнопленных, отдающие и выполняющие приказы уничтожать мирные украинские города, исполнители и заказчики показательной казни азовцев в Оленовке должны помнить, что ни одно их преступление не останется безнаказанным.

"Убегать им некуда, и сегодня они в этом убедились. Мы никогда и никому не простим подлое убийство 53 наших собратьев в Оленовке, которых противник не смог победить на поле боя, и все, на что он оказался способен — взорвать безоружных людей во сне. Следует быть готовым к тому, что наказание всех причастных к совершению военных преступлений это сложная и кропотливая работа, которая может занять длительное время. Возмездие будет не мгновенным. Однако оно неотвратимо", — заявил Прокопенко.

При этом он подчеркнул, что палачи понесут наказание либо в скором времени, либо даже через 10 лет. Впрочем, добавляет Прокопенко, наказание будет точно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сегодня в Донецке взорвали авто с начальником колонии Еленовки.



