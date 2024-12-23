Колоссальные потери: военные КНДР активно умирают на Курщине

Разведка Южной Кореи говорит о готовности Ким Чен Ына передать ударные дроны России. Ранее Ким демонстрировал испытания определенных типов таких дронов. Не исключено, что их будут испытывать на Курщине, отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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"Вообще, очень интересно наблюдать за тем, как Путин превратил часть территории России в полигон. В Курщине уже активно умирают военные КНДР. Потери убитыми и ранеными перевалили за 1000 корейцев. Южная Корея должна активно помогать Украине. Поскольку обмен боевым опытом и технологиями дронов создаст в будущем проблемы на Корейском полуострове", – подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в военный ВСУ рассказал, что происходит в Курской области, где наступают наши Силы обороны и сообщил, что там замечено множество северокорейских военных.

"Ночами корейцы массово лезут в направлении наших позиций в КуНР, кажется иногда, что не знаешь куда снарядом попасть, чтобы их побольше в кучке стояло. Дроны "Вампир" и мавики реально выручают, ребята начинают уничтожать врага еще в его тылу, каждая ночь это плодотворная работа, чем больше утилизируешь ночью, тем меньше сможет достичь к нашим позициям днем", – отмечает командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

По его словам, самое жаркое сейчас по флангам, потому что враг мечтает о выходе на границу Курской области и переходе на территорию Сумщины.



