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Колонна врага прорвалась к Новому Комару: новая тактика окупантов набирает обороты на фронте

В этой деревне ВСУ недавно провели зачистку.

сегодня, 17:59
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Лиля Воробьева

В населенном пункте Новый Комар, где раньше проводилась зачистка Вооруженных сил Украины, ситуация значительно усложнилась. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Колонна врага прорвалась к Новому Комару: новая тактика окупантов набирает обороты на фронте

РФ прорвалась к Новому Комару (фото из открытых источников)

По их информации, 14 декабря колонна российских военных, в состав которой входили девять боевых машин пехоты (БМП) и один танк, прошла через поля к югу от Раздольного. После этого оккупанты высадили не менее 50 военных, которые рассредоточились по домам и подвалам в южной и центральной частях села.

"Вся эта масса рассредоточилась по домам и подвалам в южной и центральной части села. Как их теперь выбивать – трудно представить", — отметили аналитики.

Кроме того, они обратили внимание на тактику, которую продолжают использовать российские военные. В частности, во главе колонны движется бронированная машина (в основном танк), обшитая дополнительными пластинами и оснащенная большим количеством средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"За ним движется колонна, и в случае поражения ведущей машины происходит откат, реже — колонна продолжает движение. К сожалению, данная тактика дает результат", — подытожили аналитики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне меняют штурмовую тактику . Главный сержант зенитно-ракетной батареи бригады "Рубеж" Андрей Галка заявил об изменении стандартной тактики россиян во время штурмов на Лимано-Купянском направлении. По его словам, оккупанты начали совершать штурмы большим количеством солдат, чем это было раньше.

Военный подчеркнул, что во время штурмов российских солдат прикрывает около пяти FPV-дронов. Однако украинские силы отбивают российские штурмы благодаря ротам огневой поддержки, минометными ударами и атаками дронов.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20908
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