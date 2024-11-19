Количество ударов КАБами уменьшится на 40%: почему РФ может резко изменить тактику

В ближайшее время ситуация с обстрелами украинских территорий КАБами значительно изменится — количество управляемых авиабомб уменьшится. Об этом отметил военный эксперт и основатель БО "Реактивная Почта" Павел Нарожный, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".

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По его словам, из-за нехватки самолетов и пилотов количество вылетов оккупантов сейчас составляет 60-65 в сутки, а это около 100-120 КАБов. А из-за разрешения на удары вглубь территории РФ западным оружием, оккупантам придется отводить самолеты на расстояние до 300 км, что существенно снизит количество их вылетов.

“Количество вылетов уменьшится, так субъективно, на 30%-40, потому что они будут летать дальше, будет больше производиться в первую очередь ресурс двигателя, а в общем и всего самолета. Сами пилоты будут более загружены и потребуют больше времени на отдых, чтобы минимизировать риски ошибок. И даже при таком раскладе, что самолеты уйдут, это будет в какой-то степени победа, даже без использования ударов ракетами”, — убежден военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после визита Президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты весь день обстреливают Купянск. По словам начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, армия России весь день наносит удары по Купянску, в том числе из реактивных систем залпового огня.

По словам начальника Харьковского ОВА, в результате ударов оккупантов разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие.

Подробнее о ситуации в Купянске читайте по ссылке.



