Количество российских штурмов выросла в разы: какую победу хочет получить Путин

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Ткачик Олеся
Настоящий мир в Украине зависит от реальных возможностей кремлевского диктатора Владимира Путина вести войну, говорит политолог Алексей Копытько.
Владимир Путин
По его словам, способность россиян вести войну (наступать) зависит от количества живой силы, которую они набирают и практически без подготовки запускают малыми группами в один конец.
Копытько признает, что за последние дни интенсивность штурмовых действий выросла в разы, в том числе – с привлечением механизированной компоненты.
Но правда в том, подчеркивает Копытько, что на отдельных участках россияне уже замедлились, на некоторых участках Силы обороны сумели восстановить свои позиции.
В то же время, по его словам, к третьей годовщине полномасштабного вторжения по открытым данным в самой России число убитых у них будет составлять порядка 100 000 человек. Это без учета северных корейцев, без ОРДЛО, но с Крымом. При этом эксперт добавил, что реальное число убитых минимум в два раза выше, Россия скрывает потери. То есть, по минимуму 200 тыс. только убитыми.
Но, добавляет эксперт Путин буден гнать армию вперёд столько, сколько сможет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ уже отказались отдавать захваченные территории.
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