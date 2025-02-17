Количество российских штурмов выросла в разы: какую победу хочет получить Путин

Настоящий мир в Украине зависит от реальных возможностей кремлевского диктатора Владимира Путина вести войну, говорит политолог Алексей Копытько.

Владимир Путин

По его словам, способность россиян вести войну (наступать) зависит от количества живой силы, которую они набирают и практически без подготовки запускают малыми группами в один конец.

Копытько признает, что за последние дни интенсивность штурмовых действий выросла в разы, в том числе – с привлечением механизированной компоненты.

"Есть откровенно "психические" атаки, которые ни к чему, кроме колоссальных потерь, не приводят. Надо полагать – это фон к Мюнхенской конференции и началу публичного диалога с Вашингтоном. Также осуществляется перегруппировка сил с вероятной целью движения на Константиновку. Россиянам крайне необходим хоть какой-то заметный успех в начале-середине весны", — считает эксперт.

Но правда в том, подчеркивает Копытько, что на отдельных участках россияне уже замедлились, на некоторых участках Силы обороны сумели восстановить свои позиции.

"Впереди точно ещё будут плохие новости, россияне стараются высвободить войска за счёт выравнивания линии фронта, чтобы усилить давление, но в отдельных точках есть проблески стабилизации", — подчеркивает эксперт.

В то же время, по его словам, к третьей годовщине полномасштабного вторжения по открытым данным в самой России число убитых у них будет составлять порядка 100 000 человек. Это без учета северных корейцев, без ОРДЛО, но с Крымом. При этом эксперт добавил, что реальное число убитых минимум в два раза выше, Россия скрывает потери. То есть, по минимуму 200 тыс. только убитыми.

"Если добавить все безвозвратные (умершие, тяжелораненные, пропавшие без вести, списанные по разным причинам), число не может быть меньше 400 тыс., скорее – 450-500 тыс. Даже если в РФ соотношение убитые/раненые 1:2, то они уже потеряли больше миллиона человек", — говорит Копытько.

Но, добавляет эксперт Путин буден гнать армию вперёд столько, сколько сможет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ уже отказались отдавать захваченные территории.



