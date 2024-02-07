Кого военные хотят видеть новым министром ветеранов: что сказали в ВСУ

Новым министром по делам ветеранов обязательно должен быть участник боевых действий, знающий и понимающий проблемы ветеранов, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин.

Юлия Лапутина покинула пост в правительстве. Фото из открытых источников

"Кого военные хотят видеть на этом посту: в первую очередь настоящего участника боевых действий. Человека, понимающего ветеранов и ценность ветеранского сообщества в обществе. Будущий министр ветеранов не должен скрываться ни от самых болезненных проблем (например, для всех известных МСЭКов), ни от самих защитников и их семей. А также не должен искать "удобных" ветеранов для прикрытия своей задницы", — подчеркнул офицер ВСУ.

Максим Жорин отметил, что работа во время войны в Министерстве по делам ветеранов – не место для собственного пиара, а огромная ответственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, который блокирует утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Во время обращения в Конгресс США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили 60 тысяч военных и технику.

