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Кого убьют после Пригожина: российская пропаганда назвала имя

Во время эфира шоу Владимира Соловьева прозвучала информация о том, кто станет следующей жертвой после смерти Пригожина.

сегодня, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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Гость пропагандистского шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Игорь Марков заявил, что российский генерал Сергей Суровикин станет следующей жертвой после Пригожина. Соответствующий отрывок опубликовал советник МВД Украины Антон Геращенко в Twitter.

Кого убьют после Пригожина: российская пропаганда назвала имя

Сергей Суровикин и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бывший украинский политик, который был членом Партии Регионов и известен своими украинофобскими взглядами Игорь Марков был приглашен на эфир к российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. При обсуждении смерти Пригожина Марков предположил, что следующим в списке может оказаться генерал Суровикин.


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"Для завершения картины им нужен только мертвый Суровикин. Он может умереть от сердечного приступа. Я не шучу! В этой ситуации ему следует быть очень осторожным. Им не хватает еще одной части головоломки. Наши службы должны внимательно следить за этой ситуацией", — заявил Марков.

Просмотреть фрагмент передачи со словами Маркова о возможной смерти Суровикина можно ниже:

Напомним, что российский генерал Сергей Суровикин попал в немилость Кремля и скрылся из публичного пространства в середине июня. Российские СМИ указывают, что Суровикин знал о планах Пригожина совершить бунт против российского руководства 23 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии Путина в похоронах Пригожина.

Также "Комментарии" писал о британском политике Борисе Джонсоне, указывающем на причастность высшего руководства России к авиатрошке самолета Пригожина. В то время как согласно опросам, большинство россиян не верят, что Путин стоит за убийством Пригожина.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1695885282149564478
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