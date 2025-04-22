Кого Трамп готовится сделать виновным в провале мирных переговоров

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает в ближайшее время ответа от России по прекращению огня в Украине. Он также подчеркнул, что в случае, если одна из сторон будет затягивать или усложнять мирные переговоры, Вашингтон может отказаться от участия в них.
Дональд Трамп
Такая позиция Трампа, по мнению политолога Игоря Попова, представляет определенные риски для Украины — в частности, что США могут снизить свой интерес к региону и сократить поддержку. Эти риски, по словам эксперта, активно анализируются.
По мнению Попова, дальнейшая позиция США будет во многом зависеть от того, кого в Вашингтоне признают ответственным за возможный срыв переговоров.
Политолог подчеркнул, что для Украины критически важно, чтобы реакция США была благосклонна, в частности, чтобы не прекращались поставки оружия и обмен разведданными.
Комментируя предстоящие переговоры в Лондоне, эксперт отметил, что США и Европа должны обсудить два ключевых блока вопросов — безопасность Украины и торговые отношения.
Эксперт добавил, если США хотят, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за гарантии безопасности Украины, размещение контингента, закупку вооружения — это должно обсуждаться совместно с Украиной, при ее участии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США требуют от Украины отдать свои территории РФ.
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