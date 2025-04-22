Кого Трамп готовится сделать виновным в провале мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает в ближайшее время ответа от России по прекращению огня в Украине. Он также подчеркнул, что в случае, если одна из сторон будет затягивать или усложнять мирные переговоры, Вашингтон может отказаться от участия в них.

Дональд Трамп

Такая позиция Трампа, по мнению политолога Игоря Попова, представляет определенные риски для Украины — в частности, что США могут снизить свой интерес к региону и сократить поддержку. Эти риски, по словам эксперта, активно анализируются.

По мнению Попова, дальнейшая позиция США будет во многом зависеть от того, кого в Вашингтоне признают ответственным за возможный срыв переговоров.

"Пока все-таки российское руководство первое в очереди на то, чтобы занять это "почетное звание". Потому что Украина и публично, и на закрытых переговорах показывает, что полностью разделяет инициативы Трампа по поводу того, что нужно первым этапом объявить полное прекращение огня без каких-либо дополнительных условий. Россия же начинает передавать, рассказывает, а потом начинает рассказывать Постоянно меняющихся условий Поэтому, какая реакция США будет, мы увидим, скорее всего, в ближайшее время”, — сказал Попов.

Политолог подчеркнул, что для Украины критически важно, чтобы реакция США была благосклонна, в частности, чтобы не прекращались поставки оружия и обмен разведданными.

Комментируя предстоящие переговоры в Лондоне, эксперт отметил, что США и Европа должны обсудить два ключевых блока вопросов — безопасность Украины и торговые отношения.

Эксперт добавил, если США хотят, чтобы Европа брала на себя больше ответственности за гарантии безопасности Украины, размещение контингента, закупку вооружения — это должно обсуждаться совместно с Украиной, при ее участии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США требуют от Украины отдать свои территории РФ.



