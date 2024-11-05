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Кого первого мобилизуют, чтобы призвать необходимые 160 тыс. людей: объяснение адвокатки

Адвокат считает, что Украина имеет мобилизационный резерв для призыва.

сегодня, 11:40
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Автор:
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Slava Kot

Адвокат Екатерина Анищенко отреагировала на сообщение о том, что Украине планирует мобилизовать дополнительно еще 160 тыс. граждан. По словам адвоката, существует несколько групп населения, которых еще могут мобилизировать.

Кого первого мобилизуют, чтобы призвать необходимые 160 тыс. людей: объяснение адвокатки

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Екатерина Анищенко в комментарии "Еспресо" объяснила, где существует мобилизационный резерв, из которого могут набрать еще 160 тыс. военнообязанных. По ее словам, часть его пополнят те, у кого закончилось бронирование.

"Лица, у которых закончилось бронирование, подлежат мобилизации. И тем более, если они во время получения первого бронирования проходили военно-врачебную комиссию, то по сути им ВЛК уже не нужно проходить, их информация имеется в ТЦК. И соответственно, если у них нет бронирование, истек срок, то они подлежат обязательной мобилизации", — объясняет адвокат.

Также Анищенко указывает на собственный профессиональный опыт, когда ее клиенты планировали получить отсрочку от мобилизации из-за инвалидности родителей, однако по невыясненным причинам получили отказ.

"Пакеты документов были поданы просто идентичны, откуда этот такой рандомный момент в ТЦК неясно. И соответственно мы также понимаем, что пока мы будем обжаловать этот отказ в ТЦК в суде, то это не останавливает процесс мобилизации, и соответственно военнообязанный подлежит мобилизации — такая категория лиц также будет подлежать мобилизации", – говорит Анищенко.

Кроме того, адвокат указала на изменения в Уголовный кодекс, которыми предусмотрено, что лица, получившие приговор, но отбывающие наказание на дому, также подлежат мобилизации.

"То есть в принципе мобилизационный резерв в стране еще есть, и я так понимаю, что после проверки этих документов из этих лиц будет набрано количество лиц, о которых мы заслушали от наших законотворцев", — пояснила Анищенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК рассказали, воюют ли депутаты и их дети.

Также "Комментарии" писали о военной, призывающей к мобилизации женщин в Украине.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-mobilizatsiyniy-rezerv-shche-e-advokatka-anishchenko-poyasnila-kogo-mobilizuyut-shchob-prizvati-neobkhidnikh-160-tis-lyudey
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