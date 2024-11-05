Кого первого мобилизуют, чтобы призвать необходимые 160 тыс. людей: объяснение адвокатки

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Адвокат Екатерина Анищенко отреагировала на сообщение о том, что Украине планирует мобилизовать дополнительно еще 160 тыс. граждан. По словам адвоката, существует несколько групп населения, которых еще могут мобилизировать.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Екатерина Анищенко в комментарии "Еспресо" объяснила, где существует мобилизационный резерв, из которого могут набрать еще 160 тыс. военнообязанных. По ее словам, часть его пополнят те, у кого закончилось бронирование.
Также Анищенко указывает на собственный профессиональный опыт, когда ее клиенты планировали получить отсрочку от мобилизации из-за инвалидности родителей, однако по невыясненным причинам получили отказ.
Кроме того, адвокат указала на изменения в Уголовный кодекс, которыми предусмотрено, что лица, получившие приговор, но отбывающие наказание на дому, также подлежат мобилизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК рассказали, воюют ли депутаты и их дети.
Также "Комментарии" писали о военной, призывающей к мобилизации женщин в Украине.
Новости