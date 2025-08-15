Кого не пустили на саммит в Анкоридже

По данным CNN, администрация Дональда Трампа не включила специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога в состав делегации на саммит в Анкоридже из-за отрицания российской стороны, считающей его откровенно проукраинским.

Кита Келлога не пригласили на саммит

Несмотря на отсутствие на переговорах, Келлог передал всю необходимую информацию президенту США, госсекретарю Марко Рубио и украинским партнерам.

Европейские чиновники выразили обеспокоенность, указав, что без Келлога делегации не хватает глубокого понимания ситуации в Украине. Ожидается, что он примет участие в предстоящей трехсторонней встрече, которую планирует Трамп.

В состав американской делегации на саммит вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф и представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

