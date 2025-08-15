logo

Кого не пустили на саммит в Анкоридже
Кого не пустили на саммит в Анкоридже

Россия заблокировала участие Кита Келлога в саммите Трампа и Путина

15 августа 2025, 21:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

По данным CNN, администрация Дональда Трампа не включила специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога в состав делегации на саммит в Анкоридже из-за отрицания российской стороны, считающей его откровенно проукраинским.

Кого не пустили на саммит в Анкоридже

Кита Келлога не пригласили на саммит

Несмотря на отсутствие на переговорах, Келлог передал всю необходимую информацию президенту США, госсекретарю Марко Рубио и украинским партнерам.

Европейские чиновники выразили обеспокоенность, указав, что без Келлога делегации не хватает глубокого понимания ситуации в Украине. Ожидается, что он примет участие в предстоящей трехсторонней встрече, которую планирует Трамп.

В состав американской делегации на саммит вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф и представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украинский военный произвел уникальный выстрел, вошедший в мировые рекорды — ликвидировал двух российских оккупантов с дистанции 4 000 метров. Для этого была использована снайперская винтовка Aligator калибра 14,5 мм.
Выстрел корректировался с помощью искусственного интеллекта в связке с беспилотником, что позволило добиться максимальной точности на рекордном расстоянии. Инцидент произошел в направлении Покровск – Мирноград, в зоне ответственности ОТУ "Донецк".

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, который назвал "прекрасным". По его словам, главной целью звонка было поблагодарить белорусского лидера за освобождение 16 заключенных, а также обсудить возможность увольнения еще около 1300 человек.



Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-putin-meeting-news-08-15-25#cmeczulne00543b740nraude7
