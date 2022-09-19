Кого Кремль собирает для отправки на войну в Украину – понимают ли сами россияне, что происходит

Согласно данным Генштаба ВСУ, на усиление воюющих в Украине подразделений противника из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления. А в краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задание по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону. О чем говорят подобные шаги страны-агрессора? Понимают ли сами россияне весь позор происходящего? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Речь уже не идет о подготовке каких-то подразделений, а просто о забрасывании "пушечным мясом" наших позиций

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский уверен, что россияне не понимают того, что происходит.

"Они находятся под бешенным влиянием пропаганды. Уровень поддержки политического режима остаются чрезвычайно высоким. И это надо понимать, – отмечает эксперт. – Что касается вербовки осужденных, создания "добровольческих батальонов" и так далее… Это так называемые "пожарные меры", цель которых – в кратчайший период времени перекрыть кричащие нужды в личном составе. А его захватчикам катастрофически не хватает. Речь уже не идет о подготовке каких-то подразделений, а просто о тривиальном забрасывание "пушечным мясом" наших позиций или закрытии дыр в обороне. Оккупантам нужно живая сила в самом примитивном понятии".

По словам полковника, согласно официальной информации, в местах лишения свободы в РФ находятся сотни тысяч человек. Но лишь около трех тысяч из них согласились пойти служить или были принудительно отправлены воевать против Украины. То есть, даже такой специфический контингент не удается заманить на войну.

"К тому же, будем откровенны, качество такого контингента с точки зрения интеллекта, физической подготовки, мотивации – крайне низкое. Фактически мы имеем дело с доходягами, которые точно не отвечают стандартам боевой подготовки и физической выносливости, – подчеркивает Сергей Грабский. – Сама система тюрем в РФ предназначена для того, чтобы человек не представлял угрозу для этой системы, для режима. Отсюда и недостаточное питание, и недопустимость физической активности... Так что, подчеркиваю, качество подобного пополнения является крайне низким. Но это дает возможность действующей российской власти быстро перекрыть потребности в живой силе".

На практике российские власти боятся давать оружие своим гражданам, потому что оно может повернуться против самих властей

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов напоминает, что мобилизация заключенных происходила и в Советском Союзе во время Второй мировой. Поскольку Россия считает себя правопреемницей СССР, вполне логично, отмечает он, что страна-агрессор пытается мобилизовать и заключенных.

"Что касается сбора денег у местного населения для закупки теплых вещей "добровольческих формирований", надо понимать, что в РФ на армию тратились триллионы долларов. Но к нашему счастью, они были большей частью разворованы. А теперь оказывается, что кому-то не хватает элементарных вещей. Даже тем, кто собственно в рядах армии, судя по открытым источникам, не хватает амуниции. То с касками проблема, то с бронежилетами, то еще с чем-то", – рассказывает Николай Спиридонов.

По его мнению, источники пополнения живой силы у Кремля есть – и немалые.

"Как говорится, "велика Россия…". И мобилизационный резерв в РФ в разы больше, чем у нас. По той простой причине, что там людей в разы больше. Но проблема историческая. Мы помним, что в 1916-м царская Россия мобилизовалась во время Первой мировой. Произошел знаменитый Брусиловский прорыв. Российская империя начала наступление. А потом грянул февраль 1917-го и первая революция. А затем и осенняя, окончательно похоронившая ту империю. То есть, теоретически, мобилизовать в России можно многих. А на практике власти бояться давать оружие своим гражданам, потому что оно может повернуться против самих властей", – акцентирует эксперт.

По его словам, недавний путинский указ об увеличении в 2023 году штатной численности военнослужащих до 2,04 миллионов человек вовсе не означает, что именно столько человек будет привлечено к боевым действиям.

отмечается, что российскому командованию вряд ли удастся достичь даже конечного количества в более чем 1 млн 500 тысяч солдат. Там же напоминается, что в 2022 году, до полномасштабного вторжения в Украину, в рядах вооруженных сил РФ насчитывалось около 850 тысяч военнослужащих, что значительно меньше номинальной конечной численности в более 1 млн человек. Однако аналитики не исключали, что Россия может использовать осенний призыв в октябре-2022 (в том числе на временно оккупированных территориях), чтобы привлечь около 130 тысяч человек на замену потерям", – констатирует Николай Спиридонов. "В отчете Института изучения войны (ISW)

Для Кремля важно показать, что он может нарушить закон "во имя государственных интересов"

Политический психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким рассуждает так:

"РФ, а ранее СССР, регулярно использовали разные элементы своего общества, чтобы то служило во благо государства. Сама структура российской власти предполагает главенство государства. Стандартный треугольник – государство, общество, человек – выстроен в России именно в такой последовательности, где интересы конкретного человека подчиняются интересам общества, а общество – государству. Государственная машина выстраивает общественную структуру под себя. И самый нижний уровень – это человек, интересы которого подчиняются обществу (оно имеет право влезть в личную жизнь, нарушить личное пространство), а интересы общества – государству (которое может влезть и в личную жизнь человека и в персональные интересы того или иного сообщества)".

Если брать Украину, отмечает эксперт, у нас система выстроена диаметрально противоположным образом. Главные интересы – интересы частного собственника, личности, человека.

"В этом плане мы гораздо ближе к Европе. Есть право человека на самозащиту, на свое мнение и так далее. Это всё во главе угла. Далее следуют интересы сообщества, которые может нарушать отдельный человек. А сообщество не подчиняется государству. Это упрощенная модель, безусловно, взаимодействие гораздо сложнее, есть масса вопросов, в которых государство главнее. Но в целом, на ценностном уровне, человек у нас важнее общества, а общество – важнее государства. И в этом плане мы входим в конфликт с Россией еще и на ценностном уровне", – акцентирует Валентин Ким.

По его мнению, происходящее сейчас в России – это тотальное давление государства на все слои общества, на все его структуры.

"Для Кремля, – поясняет политпсихолог, – важно показать, что он может нарушить закон "во имя государственных интересов". И после пригожинского спича (речь о фактическом руководителе ЧВК Вагнера – Пригожине), который выступал перед осужденными, призывая их "идти защищать Родину" можно четко сделать вывод, что законов в России больше нет. Что частное лицо, конкретный чиновник имеют право отменить постановление суда – и призвать на службу в частную военную компанию уголовников. Даже не важно, тяжелые у них преступления или нет. Суть в том, что лиц, которые не отбыли еще свой срок, освобождает некое частное лицо. По своей инициативе или продвигая волю государственных лиц. Нарушая закон, демонстрируя пренебрежение судебной ветвью власти. Тем самым демонстрируя, что для государственного интереса все остальные интересы не имеют значения. Даже интересы правосудия, закона".

Валентин Ким не сомневается, что происходящее говорит о тяжелой социально-психологической, кадровой ситуации в российской армии.

"Некем комплектоваться. И приходится вербовать уголовников. Которых потом нужно будет или возвращать назад в общество (и как тому на это реагировать?), или утилизировать на фронте, чтобы они не вернулись. И это снова-таки показатель того, как российское государство относится к своим гражданам", – констатирует эксперт.

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