Кого из мобилизованных отправляют в штурмовые подразделения: объяснение ТЦК

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Slava Kot
Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало объяснил, как происходит распределение мобилизованных в армии по возрасту. По его словам, в штурмовые подразделения попадают преимущественно мобилизованные до 45 лет, тогда как военнообязанные старшего возраста идут в другие структуры.
Военные-штурмовики. Фото: Третья штурмовая бригада
Сергей Монукало в интервью "Общественному" рассказал некоторые детали о мобилизации в Украине, в частности, о распределении военнослужащих после ТЦК и ВЛК. По его словам, одним из критериев распределения является возраст мобилизованных, влияющий на возможность попасть в штурмовые подразделения.
Представитель Сумского областного ТЦК и СП рассказал, что количество необходимых мобилизованных в регионе зависит от численности учтенных военнообязанных. Кроме того, Монукало назвал еще один фактор. По его словам, в Сумской области может быть меньше военных, частей, чем в Запорожской, нуждающихся в доукомплектовании, что также влияет на процесс мобилизации в разных регионах. Как объясняет сотрудник ТЦК, таким образом в одних областях может создаваться впечатление, что мобилизация более интенсивна, чем в других.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского сделали новое заявление по мобилизации в Украине с 18 лет.
Также "Комментарии" писали о том, что украинцы назвали три главные проблемы в системе ТЦК.
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