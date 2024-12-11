Кого из мобилизованных отправляют в штурмовые подразделения: объяснение ТЦК

Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало объяснил, как происходит распределение мобилизованных в армии по возрасту. По его словам, в штурмовые подразделения попадают преимущественно мобилизованные до 45 лет, тогда как военнообязанные старшего возраста идут в другие структуры.

Военные-штурмовики. Фото: Третья штурмовая бригада

Сергей Монукало в интервью "Общественному" рассказал некоторые детали о мобилизации в Украине, в частности, о распределении военнослужащих после ТЦК и ВЛК. По его словам, одним из критериев распределения является возраст мобилизованных, влияющий на возможность попасть в штурмовые подразделения.

"Молодежь до 45 лет в основном направлена в штурмовые подразделения. Люди старше 45 лет — в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск и других структур Сил обороны, таких как пограничники, Национальной гвардии или Государственной службы", — объясняет Монукало.

Представитель Сумского областного ТЦК и СП рассказал, что количество необходимых мобилизованных в регионе зависит от численности учтенных военнообязанных. Кроме того, Монукало назвал еще один фактор. По его словам, в Сумской области может быть меньше военных, частей, чем в Запорожской, нуждающихся в доукомплектовании, что также влияет на процесс мобилизации в разных регионах. Как объясняет сотрудник ТЦК, таким образом в одних областях может создаваться впечатление, что мобилизация более интенсивна, чем в других.

"Все зависит от потребности государства. Если есть необходимость укомплектования определенных подразделений, это делается", — говорит Монукало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского сделали новое заявление по мобилизации в Украине с 18 лет.

Также "Комментарии" писали о том, что украинцы назвали три главные проблемы в системе ТЦК.