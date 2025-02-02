Кого хочет видеть Украина за столом переговоров о завершении войны: ответ Зеленского

На переговорах об окончании войны в Украине должны присутствовать не только США, украинцы и россияне, однако и представители Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The Associated Press" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства отметило, в первом телефонном разговоре с Трампом во время президентской кампании они договорились, что, если Трамп победит, то они встретятся, чтобы обсудить шаги, необходимые для окончания войны. Но запланированный визит посланника Трампа по Украине Кита Келлога был отложен "по юридическим причинам".

"Я считаю, что, прежде всего, мы (должны) провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", — сказал Владимир Зеленский.

После разговора с Дональдом Трампом, по словам президента, необходимо "перейти к какому-то формату разговора с россиянами".

"И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян... И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен быть там. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно. Но чем это обернется? Я не знаю", – отметил президент.

Владимир Зеленский также предостерег от того, чтобы позволить Путину взять "контроль" над войной.

Читайте также на портале "Комментарии" — исключение Киева из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы "очень опасным". За столом переговоров должны быть США, Украина, Россия и представители ЕС. Такое заявление в интервью "Associated Press" сделал президент Украины Владимир Зеленский.



