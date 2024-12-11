Кого должны мобилизовать в Украине: неожиданный аргумент сержанта

В Украине хватает людей, чтобы выполнять мобилизационные планы согласно действующему законодательству. Об этом заявил Егор Фирсов, главный сержант роты ударных БПЛА в эфире Радио Свобода. Он подчеркнул, что стране не нужно уменьшать мобилизационный возраст до 18 лет, поскольку достаточно взрослых и физически готовых мужчин для пополнения рядов ВСУ.

Сержант Егор Фирсов о мобилизации в Украине

"Я против того, чтобы мобилизовали 18-ти летних. У нас хватает людей: спортсменов, полицейских, других категорий населения, которые могли бы пополнить Вооруженные силы. Я когда был в отпуске в Киеве, приехал в спортзал, то не имел возможности припарковаться, негде было стать. Это не женщины приехали. сказал Фирсов.

По его мнению, государство должно сосредоточиться на правильной организации мобилизации среди тех, кто уже в возрасте и физическом состоянии, пригодном для службы. Он считает, что молодых людей лучше оставить вне военных действий, давая им время на развитие и образование.

Читайте на портале "Комментарии" — Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало объяснил, как происходит распределение мобилизованных в армии по возрасту. По его словам, в штурмовые подразделения попадают преимущественно мобилизованные до 45 лет, тогда как военнообязанные старшего возраста идут в другие структуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные партнеры неоднократно выступали с заявлениями о необходимости Украины принять "непростые решения" связанные с мобилизацией, в частности с возможным снижением мобилизационного возраста. На эти сообщения ответил советник президента Дмитрий Литвин.