Когда закончится война в Украине: в математическом уравнении есть ответ

Действительно, когда точно завершится российско-украинская война, не знает никто. Более того, этого не знают даже путины и элита США. В этой масштабной войне 6-7 неизвестных переменных. Поэтому математически это уравнение с 6-7 постоянно изменяющимися факторами. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"В декабре я подсчитал, что после допэмиссии на 2 трлн рублей через правительственные облигации россиянам хватит средств еще на 3-6 месяцев. Этот срок еще не истек, а мой прогноз уже сбылся, так как Минфин России запланировал допэмиссию ОФП на первый квартал 2025 года в сумме еще 1 трлн рублей. Поэтому в России признали, что суммы, которая была вброшена в систему в декабре 2024 года, им не хватит даже до второго квартала 2025 года", – отметил экономист.

Он также обращает внимание на то, что произошло успешное наступление ВСУ на Курск. Это значит, что произошло расширение фронта. Это еще одна переменная в уравнении, которое начало меняться благодаря Украине.

"Перейдем к следующей переменной: российскому монополисту Транснефть Госдума в индивидуальном порядке подняла налог на прибыль до 40%. Как будто это очень рентабельная компания. Вопрос: а чем может СБУ или МО Украины помочь Транснефти стать менее рентабельной компанией?", – заметил Виталий Шапран.

По его словам, следующая переменная – газовый транзит. С 1 января его не стало, это еще минус в выручке Газпрома.

Эксперт подчеркивает, что для Кремля это был удар ниже пояса. Россияне мгновенно послали гонцов в Казахстан продвигать проект газопровода через Казахстан в КНР, а также в Монголию, которая сама может импортировать до 5 млрд кубов газа, но тоже может быть транзитной страной для КНР.

Читайте также на портале "Комментарии" – о чем говорит фактор Гордона: стала известна главная деталь обмана бизнесмена.



