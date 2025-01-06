Когда закончится война в Украине: в математическом уравнении есть ответ

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Кравцев Сергей
Действительно, когда точно завершится российско-украинская война, не знает никто. Более того, этого не знают даже путины и элита США. В этой масштабной войне 6-7 неизвестных переменных. Поэтому математически это уравнение с 6-7 постоянно изменяющимися факторами. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Он также обращает внимание на то, что произошло успешное наступление ВСУ на Курск. Это значит, что произошло расширение фронта. Это еще одна переменная в уравнении, которое начало меняться благодаря Украине.
По его словам, следующая переменная – газовый транзит. С 1 января его не стало, это еще минус в выручке Газпрома.
Эксперт подчеркивает, что для Кремля это был удар ниже пояса. Россияне мгновенно послали гонцов в Казахстан продвигать проект газопровода через Казахстан в КНР, а также в Монголию, которая сама может импортировать до 5 млрд кубов газа, но тоже может быть транзитной страной для КНР.
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