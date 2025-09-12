logo

Когда закончится война России в Украине: военный назвал год
НОВОСТИ

Когда закончится война России в Украине: военный назвал год

Война в Украине не завершится до конца 2025 года.

12 сентября 2025, 19:00
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Война в Украине продлится минимум два года, поэтому надеяться на ее скорое завершение или результаты переговоров не стоит. Такое мнение в эфире телеканала Новости.LIVE высказал начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Быстрый.

Когда закончится война России в Украине: военный назвал год

Война в Украине (фото из открытых источников)

"Я считаю, что война будет столько продолжаться (2 года – ред.). Это точно не меньше. Не нужно рассчитывать на какие-либо результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам нужно готовиться к этому", — сказал Скорый.

По его словам, все больше молодых мужчин возвращаются в Украину, что свидетельствует об отсутствии идеальных условий жизни за рубежом.

Он также напомнил, что бригады не могут забирать людей из учебных центров или ТЦК, потому что все мобилизованные распределяются Генеральным штабом. В то же время, существует альтернатива — добровольно обратиться в рекрутинговый центр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, способна ли Украина начать контрнаступление на фронте . Пока рано говорить об украинском контрнаступлении, потому что потенциал Сил обороны Украины пока недостаточен для таких операций. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

"Дай бог, чтобы союзники предоставили техники, боеприпасов, мы решили вопрос мобилизации и подняли потенциал для того, чтобы остановить продвижение войск российских, который они начали с конца 2023 года. Мы до сих пор это не можем сделать. Из-за этого этот потенциал низкий. Но то, что увеличивается наш инструментарий и растет задача ударов как вглубь РФ. такого уровня возможностей для нас недостаточен, чтобы существенно изменить ситуацию и вернуть инициативу и на суше", – сказал Романенко.



Источник: https://t.me/novynylive/166861
Новости

