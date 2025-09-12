Когда закончится война России в Украине: военный назвал год

Рубрики
Лиля Воробьева
Война в Украине продлится минимум два года, поэтому надеяться на ее скорое завершение или результаты переговоров не стоит. Такое мнение в эфире телеканала Новости.LIVE высказал начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Быстрый.
Война в Украине (фото из открытых источников)
По его словам, все больше молодых мужчин возвращаются в Украину, что свидетельствует об отсутствии идеальных условий жизни за рубежом.
Он также напомнил, что бригады не могут забирать людей из учебных центров или ТЦК, потому что все мобилизованные распределяются Генеральным штабом. В то же время, существует альтернатива — добровольно обратиться в рекрутинговый центр.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, способна ли Украина начать контрнаступление на фронте . Пока рано говорить об украинском контрнаступлении, потому что потенциал Сил обороны Украины пока недостаточен для таких операций. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.