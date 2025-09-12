Когда закончится война России в Украине: военный назвал год

Война в Украине продлится минимум два года, поэтому надеяться на ее скорое завершение или результаты переговоров не стоит. Такое мнение в эфире телеканала Новости.LIVE высказал начальник отделения рекрутинга 28-й ОМБр Денис Быстрый.

"Я считаю, что война будет столько продолжаться (2 года – ред.). Это точно не меньше. Не нужно рассчитывать на какие-либо результаты переговоров или скорейшего окончания. Так что нам нужно готовиться к этому", — сказал Скорый.

По его словам, все больше молодых мужчин возвращаются в Украину, что свидетельствует об отсутствии идеальных условий жизни за рубежом.

Он также напомнил, что бригады не могут забирать людей из учебных центров или ТЦК, потому что все мобилизованные распределяются Генеральным штабом. В то же время, существует альтернатива — добровольно обратиться в рекрутинговый центр.

